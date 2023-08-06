В Кургане будут судить иностранца, прикурившего от Вечного огня

07 августа 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Следственный комитет по Курганской области передал в суд дело иностранца прикурившего от Вечного огня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане передали в суд уголовное дело в отношении жителя иностранного государства, обвиняемого в осквернении Вечного огня. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета. Выходец из Средней Азии прикурил сигарету, взобравшись на гранитный постамент. «Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра 1993 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что сейчас мужчина находится под стражей, а его дело было передано в суд. В марте, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выходец из среднеазиатской республики с видом на жительство взобрался и встал ногами на гранитный постамент, где горит Вечный Огонь, от которого впоследствии прикурил сигарету, а также совершал иные действия, оскверняющие символ воинской славы России. Его действия были зафиксированы на камеру видеонаблюдения, расположенную на фасаде одного из близлежащих зданий.



Ранее URA.RU писало, что прикурившего от Обелиска Победы мужчину, задержал наряд патрульно-постовой службы. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В Кургане передали в суд уголовное дело в отношении жителя иностранного государства, обвиняемого в осквернении Вечного огня. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета. Выходец из Средней Азии прикурил сигарету, взобравшись на гранитный постамент. «Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра 1993 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что сейчас мужчина находится под стражей, а его дело было передано в суд. В марте, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выходец из среднеазиатской республики с видом на жительство взобрался и встал ногами на гранитный постамент, где горит Вечный Огонь, от которого впоследствии прикурил сигарету, а также совершал иные действия, оскверняющие символ воинской славы России. Его действия были зафиксированы на камеру видеонаблюдения, расположенную на фасаде одного из близлежащих зданий. Ранее URA.RU писало, что прикурившего от Обелиска Победы мужчину, задержал наряд патрульно-постовой службы. Ему грозит до трех лет лишения свободы.