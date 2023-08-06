06 августа 2023

Средняя стоимость дома с участком в Курганской области выросла почти на полмиллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с ИП Райдер 45 Заевым Николаем. Курган , деревня, дача, загородный дом, поселок, кетово, река, природа, райдер 45
Разброс цен на 27 июля составил от 170 000 рублей до 8 300 000 рублей за объект Фото:

В Курганской области за год средняя цена на дачи и коттеджи выросла на 499 405 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте Restate.

«Исследуемый параметр — дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект). Текущая средняя стоимость объекта — 1 895 862 рубля. Изменение за период с 17 августа 2022 года по 27 июля — больше на 499 405 рублей за объект», — указано на сайте. Разброс цен, согласно статистике с сайта, на 27 июля составил от 170 000 рублей до 8 300 000 рублей за объект.

Специалист по недвижимости Владимир Дегтянников рассказал корреспонденту URA.RU, что такой рост цен связан с доступностью ипотеки на данный вид объектов недвижимости. Доступность растет благодаря федеральным программам и региональным банковским ипотечным продуктам. Например, в Курганской области действует программа «Сельская ипотека», с помощью которой желающие купить дом с участком или участок под строительство дома, могут оформить покупку в ипотеку на льготных условиях. Кроме того, отметил Дегтянников, рост связан со спросом на дома с участком у погорельцев.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожал участок земли под жилую застройку, где хотят снести два многоквартирных дома. Стоимость территории выросла более чем на полмиллиона рублей.

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В Курганской области за год средняя цена на дачи и коттеджи выросла на 499 405 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте Restate. «Исследуемый параметр — дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект). Текущая средняя стоимость объекта — 1 895 862 рубля. Изменение за период с 17 августа 2022 года по 27 июля — больше на 499 405 рублей за объект», — указано на сайте. Разброс цен, согласно статистике с сайта, на 27 июля составил от 170 000 рублей до 8 300 000 рублей за объект. Специалист по недвижимости Владимир Дегтянников рассказал корреспонденту URA.RU, что такой рост цен связан с доступностью ипотеки на данный вид объектов недвижимости. Доступность растет благодаря федеральным программам и региональным банковским ипотечным продуктам. Например, в Курганской области действует программа «Сельская ипотека», с помощью которой желающие купить дом с участком или участок под строительство дома, могут оформить покупку в ипотеку на льготных условиях. Кроме того, отметил Дегтянников, рост связан со спросом на дома с участком у погорельцев. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожал участок земли под жилую застройку, где хотят снести два многоквартирных дома. Стоимость территории выросла более чем на полмиллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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