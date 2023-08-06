Средняя стоимость дома с участком в Курганской области выросла почти на полмиллиона

07 августа 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Разброс цен на 27 июля составил от 170 000 рублей до 8 300 000 рублей за объект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области за год средняя цена на дачи и коттеджи выросла на 499 405 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте Restate. «Исследуемый параметр — дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект). Текущая средняя стоимость объекта — 1 895 862 рубля. Изменение за период с 17 августа 2022 года по 27 июля — больше на 499 405 рублей за объект», — указано на сайте. Разброс цен, согласно статистике с сайта, на 27 июля составил от 170 000 рублей до 8 300 000 рублей за объект. Специалист по недвижимости Владимир Дегтянников рассказал корреспонденту URA.RU, что такой рост цен связан с доступностью ипотеки на данный вид объектов недвижимости. Доступность растет благодаря федеральным программам и региональным банковским ипотечным продуктам. Например, в Курганской области действует программа «Сельская ипотека», с помощью которой желающие купить дом с участком или участок под строительство дома, могут оформить покупку в ипотеку на льготных условиях. Кроме того, отметил Дегтянников, рост связан со спросом на дома с участком у погорельцев.



Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожал участок земли под жилую застройку, где хотят снести два многоквартирных дома. Стоимость территории выросла более чем на полмиллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области за год средняя цена на дачи и коттеджи выросла на 499 405 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте Restate. «Исследуемый параметр — дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект). Текущая средняя стоимость объекта — 1 895 862 рубля. Изменение за период с 17 августа 2022 года по 27 июля — больше на 499 405 рублей за объект», — указано на сайте. Разброс цен, согласно статистике с сайта, на 27 июля составил от 170 000 рублей до 8 300 000 рублей за объект. Специалист по недвижимости Владимир Дегтянников рассказал корреспонденту URA.RU, что такой рост цен связан с доступностью ипотеки на данный вид объектов недвижимости. Доступность растет благодаря федеральным программам и региональным банковским ипотечным продуктам. Например, в Курганской области действует программа «Сельская ипотека», с помощью которой желающие купить дом с участком или участок под строительство дома, могут оформить покупку в ипотеку на льготных условиях. Кроме того, отметил Дегтянников, рост связан со спросом на дома с участком у погорельцев. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожал участок земли под жилую застройку, где хотят снести два многоквартирных дома. Стоимость территории выросла более чем на полмиллиона рублей.