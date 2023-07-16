16 июля 2023
15 июля 2023
14 июля 2023

В Кургане подорожала земля под застройку, где хотят снести дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом по улице Гагарина 11. Курган, аварийный дом, старые балконы
В микрорайоне Рябково подорожала земля под застройку на 681 тысячу рублей Фото:

В Кургане подорожал земельный участок под жилую застройку, где планируется снос двух многоквартирных домов. Информация об аукционе размещена на сайте «ГИС Торги». Информация об аукционе размещена на сайте «ГИС Торги». Стоимость территории выросла более чем на полмиллиона рублей.

«Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной по улице Чернореченская в городе Кургане. Начальная цена: 46 471 600 рублей. <…> В границах территории расположены многоквартирные дома по ул. Школьная, д. 14 и ул. и Школьная, д. 16, подлежащие сносу», — указано в документации. В прошлом году стоимость жилой застройки составляла 45,7 млн рублей.

Площадь земельного участка в микрорайоне Рябково составляет 13 299 квадратных метров. Согласно проекту, на территории планируется строительство среднеэтажных и многоэтажных домов. Реализовать участок власти Кургана пытались уже пять раз. Все торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от застройщиков.

Ранее в администрации Кургана URA.RU назвали причину, по которой повышается стоимость на комплексную застройку. В мэрии заявили, что рост цен на земельные участки под строительство жилых домов связан с переоценкой территорий, которая проводится каждые полгода.

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В Кургане подорожал земельный участок под жилую застройку, где планируется снос двух многоквартирных домов. Информация об аукционе размещена на сайте «ГИС Торги». Информация об аукционе размещена на сайте «ГИС Торги». Стоимость территории выросла более чем на полмиллиона рублей. «Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной по улице Чернореченская в городе Кургане. Начальная цена: 46 471 600 рублей. <…> В границах территории расположены многоквартирные дома по ул. Школьная, д. 14 и ул. и Школьная, д. 16, подлежащие сносу», — указано в документации. В прошлом году стоимость жилой застройки составляла 45,7 млн рублей. Площадь земельного участка в микрорайоне Рябково составляет 13 299 квадратных метров. Согласно проекту, на территории планируется строительство среднеэтажных и многоэтажных домов. Реализовать участок власти Кургана пытались уже пять раз. Все торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от застройщиков. Ранее в администрации Кургана URA.RU назвали причину, по которой повышается стоимость на комплексную застройку. В мэрии заявили, что рост цен на земельные участки под строительство жилых домов связан с переоценкой территорий, которая проводится каждые полгода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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