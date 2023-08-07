Под Сысертью (Свердловская область) 18-летний водитель снегоболотохода не справился с управлением, врезался в линию электропередач и скончался при госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
«Водитель снегоболотохода „BRP“, 18-летний молодой человек, не справился с управлением, вследствие чего допустил съезд с автодороги, с последующим наездом на опору линии электропередач. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался при транспортировке в медицинское учреждение», — сообщает telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
Вместе с погибшим были два 18-летних мужчины, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Полицейские пояснили, что у погибшего мужчины не было прав на управление транспортным средством.
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