07 августа 2023

Свердловчанин на снегоболотоходе врезался в ЛЭП и скончался. Фото

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Мужчина врезался на снегоболотоходе в ЛЭП под Сысертью (архивное фото) Фото:

Под Сысертью (Свердловская область) 18-летний водитель снегоболотохода не справился с управлением, врезался в линию электропередач и скончался при госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель снегоболотохода „BRP“, 18-летний молодой человек, не справился с управлением, вследствие чего допустил съезд с автодороги, с последующим наездом на опору линии электропередач. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался при транспортировке в медицинское учреждение», — сообщает telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Вместе с погибшим были два 18-летних мужчины, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Полицейские пояснили, что у погибшего мужчины не было прав на управление транспортным средством.

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Под Сысертью (Свердловская область) 18-летний водитель снегоболотохода не справился с управлением, врезался в линию электропередач и скончался при госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Водитель снегоболотохода „BRP“, 18-летний молодой человек, не справился с управлением, вследствие чего допустил съезд с автодороги, с последующим наездом на опору линии электропередач. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался при транспортировке в медицинское учреждение», — сообщает telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Вместе с погибшим были два 18-летних мужчины, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Полицейские пояснили, что у погибшего мужчины не было прав на управление транспортным средством.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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