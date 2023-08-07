Россиянам предложили компенсировать аренду жилья

Риэлторы предложили семейным парам в России компенсировать аренду жилья на 30%

08 августа 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Программа поможет быстрее накопить на свою квартиру, уверены эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семейные пары в России, которые более трех лет живут в официальном браке, обязаны получать компенсацию за аренду жилья не менее 30%. Подобное обращение уже поступило в аппарат Правительства РФ, сообщает пресс-служба кабмина. «Семейные пары любого возраста, прожившие в официальном браке более трех лет, должны получать субсидию на аренду жилья — до 30%. Компенсировать расходы на съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для таких семей на время аренды жилья, говорится в обращении», — пишут «Известия». Инициатором программы выступило федеральное агентство «Этажи». Уменьшение расходов на аренду поможет быстрее накопить на свою квартиру или первоначальный взнос по ипотеке, что поддержит спрос на строительство нового жилья, уверен аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. Молодые семьи смогут быстрее съехать от родителей и жить в своей квартире. С другой стороны, рост спроса на арендное жилье может спровоцировать и рост цен на него, говорит член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны подумать над кредитными каникулами для родителей во время отпуска по уходу за ребенком. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля. Срок исполнения — до 1 сентября. Отмечается, что исполнение заемщиком своих обязательств приостанавливается на время, когда один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семейные пары в России, которые более трех лет живут в официальном браке, обязаны получать компенсацию за аренду жилья не менее 30%. Подобное обращение уже поступило в аппарат Правительства РФ, сообщает пресс-служба кабмина. «Семейные пары любого возраста, прожившие в официальном браке более трех лет, должны получать субсидию на аренду жилья — до 30%. Компенсировать расходы на съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для таких семей на время аренды жилья, говорится в обращении», — пишут «Известия». Инициатором программы выступило федеральное агентство «Этажи». Уменьшение расходов на аренду поможет быстрее накопить на свою квартиру или первоначальный взнос по ипотеке, что поддержит спрос на строительство нового жилья, уверен аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. Молодые семьи смогут быстрее съехать от родителей и жить в своей квартире. С другой стороны, рост спроса на арендное жилье может спровоцировать и рост цен на него, говорит член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны подумать над кредитными каникулами для родителей во время отпуска по уходу за ребенком. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля. Срок исполнения — до 1 сентября. Отмечается, что исполнение заемщиком своих обязательств приостанавливается на время, когда один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком.