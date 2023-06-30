Путин дал поручение по кредитным каникулам для семей с детьми

30 июня 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал поручение кабмину РФ о кредитных каникулах на период отпуска по уходу за ребенком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны подумать над кредитными каникулами для родителей во время отпуска по уходу за ребенком. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля. Срок исполнения — до 1 сентября. «Правительству Российской Федерации:… рассмотреть вопрос о предоставлении заемщику — родителю ребенка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита», — сообщается в поручении . Отмечается, что исполнение заемщиком своих обязательств приостанавливается на время, когда один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком (предоставление «кредитных каникул»). То же касается уменьшения размера взносов. До 1 сентября 2023 года правительство должно выполнить поручение. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за исполнение. Ранее глава службы по защите прав потребителей финуслуг Центрального банка России Михаил Мамута сообщил, что поручители и созаемщики могут обратиться за кредитными каникулами, когда их введут на постоянной основе. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что для введения кредитных каникул на постоянной основе нужно внести изменения в перечень документов, которые подтверждают снижение дохода заемщика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны подумать над кредитными каникулами для родителей во время отпуска по уходу за ребенком. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля. Срок исполнения — до 1 сентября. «Правительству Российской Федерации:… рассмотреть вопрос о предоставлении заемщику — родителю ребенка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита», — сообщается в поручении. Отмечается, что исполнение заемщиком своих обязательств приостанавливается на время, когда один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком (предоставление «кредитных каникул»). То же касается уменьшения размера взносов. До 1 сентября 2023 года правительство должно выполнить поручение. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за исполнение. Ранее глава службы по защите прав потребителей финуслуг Центрального банка России Михаил Мамута сообщил, что поручители и созаемщики могут обратиться за кредитными каникулами, когда их введут на постоянной основе. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что для введения кредитных каникул на постоянной основе нужно внести изменения в перечень документов, которые подтверждают снижение дохода заемщика.