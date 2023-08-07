Тюменским строителям не хватает кирпича и теплоизоляции

Строители отмечают, что за последний год дефицит строительных материалов усилился сразу по нескольким позициям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские строители отмечают увеличение дефицита некоторых строительных материалов, в том числе — различных сортов кирпича, теплоизоляторов, песка, стекла и керамической плитки. Об ухудшении ситуации URA.RU рассказал на правах анонимности владелец строительного бизнеса в Тюменской области.

«По многим позициям сейчас ситуация такая, что очень заранее надо заказывать, думать как сделать запас на следующее строительство. Самая серьезная проблема — стекло и теплоизоляция, тут скоро может дойти до очереди на несколько месяцев вперед, производитель не справляется», — пояснил URA.RU собеседник.

По его словам, дефицит связан сразу с несколькими факторами. В том числе — увеличением экспорта российских материалов в Китай, Турцию и другие страны. Так же на ситуацию влияют санкции, из-за которых нарушаются технологии производства строительных товаров. В Минстрое в ответ на запрос URA.RU пояснили, что справиться с дефицитом поможет импортозамещение в строительной сфере. «Сейчас работает портал с цифровым каталогом импортозамещения строительных ресурсов. Экспертный совет проводит анализ и дает заключение о признании отечественной продукции в качестве аналога импортной», — говорится в письме строя URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что российские аналоги часто оказываются менее качественными, чем иностранные материалы. В частности, после ухода с российских рынков зарубежных компаний, строители стали жаловаться на качество красящих и клеевых составов.