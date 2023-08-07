В России придумали новый способ поднять рождаемость в стране

В регионах России активно рекламируют демографию

08 августа 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Основная задача рекламной компании - продвижение семейных ценностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В российских городах появились рекламные щиты, на которых изображен младенец и содержится информация о мерах господдержки для семей с детьми. Задача кампании — напомнить россиянам о мерах государственной помощи для семей, решивших завести ребенка, а также продвижение семейных ценностей. «В городах России в рамках национального проекта „Демография“ появилась наружная реклама. На баннерах изображен младенец и текст: „Тем, кто с зайкой, — помощь с лужайкой: семейная ипотека, материнский капитал, места в яслях, выплаты на детей“» — сообщают «Ведомости». В пресс-службе Минтруда пояснили, что цель рекламной кампании — рассказать семьям о поддержке со стороны государства и продвижение семейных ценностей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считает, что такая реклама поможет сформировать «новые социальные нормы». Депутат отметила, что раньше нормой был один ребенок, а сейчас практически у каждого в окружении есть хотя бы одна счастливая многодетная семья. Ранее URA.RU сообщало, что в России снижается рождаемость из-за демографической ямы в 1990-х. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что сейчас поддержка рождения стала приоритетным направлением в социальной политике государства. Действующие программы государственной помощи помогают увеличению рождаемости, при этом разрабатываются новые меры поддержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В российских городах появились рекламные щиты, на которых изображен младенец и содержится информация о мерах господдержки для семей с детьми. Задача кампании — напомнить россиянам о мерах государственной помощи для семей, решивших завести ребенка, а также продвижение семейных ценностей. «В городах России в рамках национального проекта „Демография“ появилась наружная реклама. На баннерах изображен младенец и текст: „Тем, кто с зайкой, — помощь с лужайкой: семейная ипотека, материнский капитал, места в яслях, выплаты на детей“» — сообщают «Ведомости». В пресс-службе Минтруда пояснили, что цель рекламной кампании — рассказать семьям о поддержке со стороны государства и продвижение семейных ценностей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считает, что такая реклама поможет сформировать «новые социальные нормы». Депутат отметила, что раньше нормой был один ребенок, а сейчас практически у каждого в окружении есть хотя бы одна счастливая многодетная семья. Ранее URA.RU сообщало, что в России снижается рождаемость из-за демографической ямы в 1990-х. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что сейчас поддержка рождения стала приоритетным направлением в социальной политике государства. Действующие программы государственной помощи помогают увеличению рождаемости, при этом разрабатываются новые меры поддержки.