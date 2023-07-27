Володин: никакое оружие Запада не поможет Зеленскому

27 июля 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Поставки оружия Киеву не повлияют на исход СВО, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Любое новое оружие, которое США и Европа захотят отправить Украине, не повлияет на исход специальной военной операции и не поможет президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет», — написал Володин в своем telegram-канале . Он добавил, что многие страны после окончания СВО перестанут закупать оружие у США и ЕС, так как оно показало себя неэффективным на поле боя. Ранее бывший разведчик США Скотт Ритерр также заявил, что западное оружие не поможет ВСУ, передает RT. По его словам, Зеленскому стоит надеяться лишь на прямое вмешательство НАТО в боевые действия.

Любое новое оружие, которое США и Европа захотят отправить Украине, не повлияет на исход специальной военной операции и не поможет президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что многие страны после окончания СВО перестанут закупать оружие у США и ЕС, так как оно показало себя неэффективным на поле боя. Ранее бывший разведчик США Скотт Ритерр также заявил, что западное оружие не поможет ВСУ, передает RT. По его словам, Зеленскому стоит надеяться лишь на прямое вмешательство НАТО в боевые действия.