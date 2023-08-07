Под Екатеринбургом пропала мама с 5-летней дочкой

08 августа 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Жительница Первоуральска не выходит на связь уже двое суток Фото: Илья Московец © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) разыскивают Ирину Турцакову, которая перестала выходить на связь 6 августа. Вместе с ней была 5-летняя дочь. Ранее женщина уже уходила из дома, а недавно выписалась из клиники, где познакомилась с новым мужчиной. Не исключено, что это может быть связано с пропажей, рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Всего в семье четыре дочери, но с родителями живут только младшие, а две старших уже взрослые, они переехали в Екатеринбург как самостоятельные. Обнаружил пропажу глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию не сразу, а лишь на следующий день. Ирина, уходя из квартиры с ребенком, взяла свой паспорт и мужа, а также свидетельство о рождении малышки», — поделился полковник Горелых. Немаловажной деталью является то, что в конце июля Ирина лечилась в одной из местных клиник и познакомилась там с мужчиной, который на днях также выписался из учреждения. Полицейские выясняют, связан ли уход женщины с новым знакомством. Всего в поисках участвуют порядка 20 сотрудников полиции из уголовного розыска и инспекторы ПДН. По словам мужа, раньше женщина уже уходила из дома. Также ее привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Первоуральске (Свердловская область) разыскивают Ирину Турцакову, которая перестала выходить на связь 6 августа. Вместе с ней была 5-летняя дочь. Ранее женщина уже уходила из дома, а недавно выписалась из клиники, где познакомилась с новым мужчиной. Не исключено, что это может быть связано с пропажей, рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Всего в семье четыре дочери, но с родителями живут только младшие, а две старших уже взрослые, они переехали в Екатеринбург как самостоятельные. Обнаружил пропажу глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию не сразу, а лишь на следующий день. Ирина, уходя из квартиры с ребенком, взяла свой паспорт и мужа, а также свидетельство о рождении малышки», — поделился полковник Горелых. Немаловажной деталью является то, что в конце июля Ирина лечилась в одной из местных клиник и познакомилась там с мужчиной, который на днях также выписался из учреждения. Полицейские выясняют, связан ли уход женщины с новым знакомством. Всего в поисках участвуют порядка 20 сотрудников полиции из уголовного розыска и инспекторы ПДН. По словам мужа, раньше женщина уже уходила из дома. Также ее привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.