07 августа 2023

Лев Лещенко и группа «Ленинград» станут хедлайнерами фестиваля к 300-летию Перми

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День города в парке у Вечного огня. Магнитогорск, лещенко лев
Лев Лещенко выступит в Перми Фото:
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300-летие Перми

В Перми масштабный летний фестиваль «Город встреч» завершится 26 августа шоу «Ночь города». Его хедлайнерами станут артист Лев Лещенко и группа «Ленинград», рассказали организаторы. Фестиваль, режиссером которого является Илья Авербух, позиционируется как одно из главных мероприятий в рамках празднования 300-летия Перми.

«26 августа пермяки увидят уникальное шоу „Ночь города“, хедлайнерами которого станут Лев Лещенко и группа „Ленинград“», — цитирует ТАСС сообщение оргкомитета «Пермь-300». Начнет концерт DJ Smash.

Также выступят финалисты фестиваля «Проявись», в котором принимали участие жители города, солисты Пермской оперы, группа «Давинчи», Loc-Dog. Таким образом организаторы хотят показать на одной сцене как местных, так и федеральных артистов.

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В Перми масштабный летний фестиваль «Город встреч» завершится 26 августа шоу «Ночь города». Его хедлайнерами станут артист Лев Лещенко и группа «Ленинград», рассказали организаторы. Фестиваль, режиссером которого является Илья Авербух, позиционируется как одно из главных мероприятий в рамках празднования 300-летия Перми. «26 августа пермяки увидят уникальное шоу „Ночь города“, хедлайнерами которого станут Лев Лещенко и группа „Ленинград“», — цитирует ТАСС сообщение оргкомитета «Пермь-300». Начнет концерт DJ Smash. Также выступят финалисты фестиваля «Проявись», в котором принимали участие жители города, солисты Пермской оперы, группа «Давинчи», Loc-Dog. Таким образом организаторы хотят показать на одной сцене как местных, так и федеральных артистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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