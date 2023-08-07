Лев Лещенко и группа «Ленинград» станут хедлайнерами фестиваля к 300-летию Перми

В Перми масштабный летний фестиваль «Город встреч» завершится 26 августа шоу «Ночь города». Его хедлайнерами станут артист Лев Лещенко и группа «Ленинград», рассказали организаторы. Фестиваль, режиссером которого является Илья Авербух, позиционируется как одно из главных мероприятий в рамках празднования 300-летия Перми.
«26 августа пермяки увидят уникальное шоу „Ночь города“, хедлайнерами которого станут Лев Лещенко и группа „Ленинград“», — цитирует ТАСС сообщение оргкомитета «Пермь-300». Начнет концерт DJ Smash.
Также выступят финалисты фестиваля «Проявись», в котором принимали участие жители города, солисты Пермской оперы, группа «Давинчи», Loc-Dog. Таким образом организаторы хотят показать на одной сцене как местных, так и федеральных артистов.
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