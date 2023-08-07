07 августа 2023

В центре Челябинска запретят строить высотки

© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание ЧО. Мительман Семен. Челябинск., улица кировка, челябинск-сити
По новым правилам в городе будет выделена зона исторической застройки Фото:

В зоне исторической застройки в центре Челябинска запретят строить здания выше шести этажей, на прилегающий территориях выше восьми этажей. Об этом 8 августа в прямом эфире телеканала рассказала врио главного архитектора Челябинска Ольга Никитина.

«В новом генплане в новых правилах к центру мы подошли по-новому именно в том смысле, что выделена отдельная зона, она так и называется — зона исторической застройки. Данная территория предполагает ограничение этажности. Мы уменьшаем на сегодня этажность в самом центре историческом до шести этажей, на территориях, которые к нему примыкают, около центральных, до восьми этажей», — рассказала Никитина в прямом эфире телеканала «Россия — 1».

По словам Никитиной, главными принципами нового «15-минутного города» станут отказ от разрастания Челябинска, восстановление и развитие водных территорий, повышение плотности застройки. Публичные слушания по проекту новых правил землепользования и застройки Челябинска пройдут в Челябинске 10 августа.

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В зоне исторической застройки в центре Челябинска запретят строить здания выше шести этажей, на прилегающий территориях выше восьми этажей. Об этом 8 августа в прямом эфире телеканала рассказала врио главного архитектора Челябинска Ольга Никитина. «В новом генплане в новых правилах к центру мы подошли по-новому именно в том смысле, что выделена отдельная зона, она так и называется — зона исторической застройки. Данная территория предполагает ограничение этажности. Мы уменьшаем на сегодня этажность в самом центре историческом до шести этажей, на территориях, которые к нему примыкают, около центральных, до восьми этажей», — рассказала Никитина в прямом эфире телеканала «Россия — 1». По словам Никитиной, главными принципами нового «15-минутного города» станут отказ от разрастания Челябинска, восстановление и развитие водных территорий, повышение плотности застройки. Публичные слушания по проекту новых правил землепользования и застройки Челябинска пройдут в Челябинске 10 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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