В центре Челябинска запретят строить высотки

В зоне исторической застройки в центре Челябинска запретят строить здания выше шести этажей, на прилегающий территориях выше восьми этажей. Об этом 8 августа в прямом эфире телеканала рассказала врио главного архитектора Челябинска Ольга Никитина.
«В новом генплане в новых правилах к центру мы подошли по-новому именно в том смысле, что выделена отдельная зона, она так и называется — зона исторической застройки. Данная территория предполагает ограничение этажности. Мы уменьшаем на сегодня этажность в самом центре историческом до шести этажей, на территориях, которые к нему примыкают, около центральных, до восьми этажей», — рассказала Никитина в прямом эфире телеканала «Россия — 1».
По словам Никитиной, главными принципами нового «15-минутного города» станут отказ от разрастания Челябинска, восстановление и развитие водных территорий, повышение плотности застройки. Публичные слушания по проекту новых правил землепользования и застройки Челябинска пройдут в Челябинске 10 августа.
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