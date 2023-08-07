07 августа 2023

Пермякам рассказали, когда дешевле лететь на отдых в Шри-Ланку

Турфирма «Акапулько»: в сентябре отдых в Шри-Ланке обойдется в 85 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, море, берег, океан, шри ланка
На Индийский океан выгоднее лететь в сентябре Фото:

Чтобы выгодно слетать на Шри-Ланку, пермские турфирмы рекомендуют планировать отпуск в начале сезона. Отдохнуть в трехзвездочном отеле на побережье Индийского океана в сентябре можно за 85 тысяч рублей на человека. В ноябре цены на путевки в такой же отель начинаются от 94 тысяч рублей.

«А вы знали, что в начале сезона всегда самые вкусные цены? Вылет из Москвы на Шри-Ланку 7 сентября на 10 ночей — от 84,9 тысяч рублей на человека при размещении двух взрослых в трехзвездочном отеле», — рассказали представители турфирмы «Акапулько» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Также пермские турагенты предлагают улететь на Шри-Ланку на прямом рейсе из Екатеринбурга, но цена путевок увеличится. Туры в трехзвездочный отель на шесть дней с проживанием и завтраками будут стоить от 96 тысяч рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чтобы выгодно слетать на Шри-Ланку, пермские турфирмы рекомендуют планировать отпуск в начале сезона. Отдохнуть в трехзвездочном отеле на побережье Индийского океана в сентябре можно за 85 тысяч рублей на человека. В ноябре цены на путевки в такой же отель начинаются от 94 тысяч рублей. «А вы знали, что в начале сезона всегда самые вкусные цены? Вылет из Москвы на Шри-Ланку 7 сентября на 10 ночей — от 84,9 тысяч рублей на человека при размещении двух взрослых в трехзвездочном отеле», — рассказали представители турфирмы «Акапулько» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Также пермские турагенты предлагают улететь на Шри-Ланку на прямом рейсе из Екатеринбурга, но цена путевок увеличится. Туры в трехзвездочный отель на шесть дней с проживанием и завтраками будут стоить от 96 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...