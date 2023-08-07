Пермякам рассказали, когда дешевле лететь на отдых в Шри-Ланку

Турфирма «Акапулько»: в сентябре отдых в Шри-Ланке обойдется в 85 тысяч рублей

08 августа 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

На Индийский океан выгоднее лететь в сентябре Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Чтобы выгодно слетать на Шри-Ланку, пермские турфирмы рекомендуют планировать отпуск в начале сезона. Отдохнуть в трехзвездочном отеле на побережье Индийского океана в сентябре можно за 85 тысяч рублей на человека. В ноябре цены на путевки в такой же отель начинаются от 94 тысяч рублей. «А вы знали, что в начале сезона всегда самые вкусные цены? Вылет из Москвы на Шри-Ланку 7 сентября на 10 ночей — от 84,9 тысяч рублей на человека при размещении двух взрослых в трехзвездочном отеле», — рассказали представители турфирмы «Акапулько» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Также пермские турагенты предлагают улететь на Шри-Ланку на прямом рейсе из Екатеринбурга, но цена путевок увеличится. Туры в трехзвездочный отель на шесть дней с проживанием и завтраками будут стоить от 96 тысяч рублей.

Чтобы выгодно слетать на Шри-Ланку, пермские турфирмы рекомендуют планировать отпуск в начале сезона. Отдохнуть в трехзвездочном отеле на побережье Индийского океана в сентябре можно за 85 тысяч рублей на человека. В ноябре цены на путевки в такой же отель начинаются от 94 тысяч рублей. «А вы знали, что в начале сезона всегда самые вкусные цены? Вылет из Москвы на Шри-Ланку 7 сентября на 10 ночей — от 84,9 тысяч рублей на человека при размещении двух взрослых в трехзвездочном отеле», — рассказали представители турфирмы «Акапулько» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Также пермские турагенты предлагают улететь на Шри-Ланку на прямом рейсе из Екатеринбурга, но цена путевок увеличится. Туры в трехзвездочный отель на шесть дней с проживанием и завтраками будут стоить от 96 тысяч рублей.