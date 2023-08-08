Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Тюмени в ЯНАО из-за неисправности

08 августа 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Самолет должен был вылететь из Тюмени в Новый Уренгой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино в Новый Уренгой (ЯНАО) из-за неисправности флайт-контроля. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCEDENT. «08.08.2023 06.19 (мск) аэропорт Тюмень (Рощино). При рулении на предварительный старт ВПП30, ЭВС запросил возврат на стоянку, неисправность флайт-контроля», — указано в сообщении telegram-канала AVIAINCEDENT. Там добавили, что эксплуатантом самолет является авиакомпания Utair. Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) на два часа задержали самолет до Тюмени. В справочной службе аэровокзала агентству сообщили, что это произошло из-за тумана.

Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино в Новый Уренгой (ЯНАО) из-за неисправности флайт-контроля. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCEDENT. «08.08.2023 06.19 (мск) аэропорт Тюмень (Рощино). При рулении на предварительный старт ВПП30, ЭВС запросил возврат на стоянку, неисправность флайт-контроля», — указано в сообщении telegram-канала AVIAINCEDENT. Там добавили, что эксплуатантом самолет является авиакомпания Utair. Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) на два часа задержали самолет до Тюмени. В справочной службе аэровокзала агентству сообщили, что это произошло из-за тумана.