Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Тюмени в ЯНАО из-за неисправности

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пилот, ютэир, боинг 767, ютейр
Самолет должен был вылететь из Тюмени в Новый Уренгой Фото:

Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино в Новый Уренгой (ЯНАО) из-за неисправности флайт-контроля. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCEDENT.

«08.08.2023 06.19 (мск) аэропорт Тюмень (Рощино). При рулении на предварительный старт ВПП30, ЭВС запросил возврат на стоянку, неисправность флайт-контроля», — указано в сообщении telegram-канала AVIAINCEDENT.

Там добавили, что эксплуатантом самолет является авиакомпания Utair. Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) на два часа задержали самолет до Тюмени. В справочной службе аэровокзала агентству сообщили, что это произошло из-за тумана.

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Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино в Новый Уренгой (ЯНАО) из-за неисправности флайт-контроля. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCEDENT. «08.08.2023 06.19 (мск) аэропорт Тюмень (Рощино). При рулении на предварительный старт ВПП30, ЭВС запросил возврат на стоянку, неисправность флайт-контроля», — указано в сообщении telegram-канала AVIAINCEDENT. Там добавили, что эксплуатантом самолет является авиакомпания Utair. Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) на два часа задержали самолет до Тюмени. В справочной службе аэровокзала агентству сообщили, что это произошло из-за тумана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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