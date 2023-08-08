Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Тюмени в ЯНАО из-за неисправности

Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино в Новый Уренгой (ЯНАО) из-за неисправности флайт-контроля. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCEDENT.
«08.08.2023 06.19 (мск) аэропорт Тюмень (Рощино). При рулении на предварительный старт ВПП30, ЭВС запросил возврат на стоянку, неисправность флайт-контроля», — указано в сообщении telegram-канала AVIAINCEDENT.
Там добавили, что эксплуатантом самолет является авиакомпания Utair. Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) на два часа задержали самолет до Тюмени. В справочной службе аэровокзала агентству сообщили, что это произошло из-за тумана.
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