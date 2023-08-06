В ХМАО задержали самолет до Тюмени

В Нижневартовске задержали рейс из-за тумана в Тюмени
В Нижневартовске (ХМАО) из-за тумана на два часа задержали самолет до Тюмени. Информация об этом находится на сайте аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ 288 авиакомпании Utair. Следует по маршруту Нижневартовск — Тюмень. Самолет должен был вылететь в 17:50, однако полетит в 19:55», — указано на сайте. В справочной службе аэропорта журналисту URA.RU сообщили, что рейс задерживается из-за тумана в Тюмени.
Ранее URA.RU писало, что в Рощино на 3,5 часа задержали два рейса, которые следуют из Тюмени в Салехард. Причиной задержки стал туман.
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