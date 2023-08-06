В ХМАО задержали самолет до Тюмени

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В Нижневартовске задержали рейс из-за тумана в Тюмени Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) из-за тумана на два часа задержали самолет до Тюмени. Информация об этом находится на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ 288 авиакомпании Utair. Следует по маршруту Нижневартовск — Тюмень. Самолет должен был вылететь в 17:50, однако полетит в 19:55», — указано на сайте. В справочной службе аэропорта журналисту URA.RU сообщили, что рейс задерживается из-за тумана в Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что в Рощино на 3,5 часа задержали два рейса, которые следуют из Тюмени в Салехард. Причиной задержки стал туман.

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В Нижневартовске (ХМАО) из-за тумана на два часа задержали самолет до Тюмени. Информация об этом находится на сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 288 авиакомпании Utair. Следует по маршруту Нижневартовск — Тюмень. Самолет должен был вылететь в 17:50, однако полетит в 19:55», — указано на сайте. В справочной службе аэропорта журналисту URA.RU сообщили, что рейс задерживается из-за тумана в Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Рощино на 3,5 часа задержали два рейса, которые следуют из Тюмени в Салехард. Причиной задержки стал туман.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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