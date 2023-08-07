В Пермском крае стало меньше хирургов и терапевтов

В Пермском крае за 2022 год сократилось количество хирургов и врачей терапевтического профиля. При этом, как говорится в документах регионального минздрава, укомплектованность больниц этими специалистами стала выше.
«В 2022 году в Пермском крае количество врачей-хирургов в учреждениях здравоохранения по сравнению с уровнем 2021 года уменьшилось на 10 человек, но за счет сокращения 17,5 из 505,75 избыточных хирургических ставок, укомплектованность врачами-хирургами незначительно выросла с 69% до 69,2%. В 2022 году в пермских больницах работало 338 хирургов», — говорится в правительственном докладе, который будет представлен на пленарном заседании законодательного собрания в августе. Документ размещен на сайте парламента.
Аналогичная ситуация складывается с врачами терапевтической службы — их за год стало меньше на 81 человека (1453). При этом укомплектованность больниц такими специалистами увеличилась. По данным за 2022 год, она составила 87%, тогда как годом ранее показатель был равен 84%. Ранее URA.RU рассказывало, что врачи в Пермском крае возглавили рейтинг самых дефицитных специальностей.
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