В Кургане будут судить бывшего директора управления соцзащиты Яшину

В суде рассмотрят дело в отношении экс-главы соцзащиты Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-главу управления соцзащиты Кургана Людмилу Яшину будут судить по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. Обвинительное заключение в ближайшее время поступит в Курганский городской суд.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ГКУ „Управление социальной защиты населения №1“, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения в особо крупном размере)», — рассказали в управлении. В скором времени дело поступит в суд.

Женщину обвиняют в том, что она оказала незаконную помощь партнеру своего сына, который получил из бюджета 250 тысяч рублей. Также она организовала обучение сотрудников своей организации на предприятии сына. «В результате незаконных действий обвиняемых за якобы проведенные образовательные услуги на счет тюменской организации были перечислены денежные средства в сумме более 1,2 миллиона рублей, которыми сын фигурантки впоследствии распорядился по своему усмотрению», — сообщили в следственном управлении.

Сын Яшиной также обвиняется в мошенничестве и отмывании средств. На имущество и автомобили обвиняемых наложен арест.

Ранее URA.RU сообщало, что директора курганского управления соцзащиты подозревают в мошенничестве. В ходе следствия женщину поместили под домашний арест.