07 августа 2023

В Тюменской области водитель насмерть сбил 6-летнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помошь
Авария произошла 7 августа Фото:

В Ишиме (Тюменская область) водитель автомобиля Toyota Camry насмерть сбил 6-летнюю девочку. Об этом сообщает официальный паблик областной Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте». Сотрудникам ГИБДД мужчина заявил, что не заметил ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В шестом часу дня на улице Малой Садовой в Ишиме автомобилем Toyota Camry сбиты два ребенка. Предварительно, 25-летний местный житель на Toyota на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 6-летнюю девочку, которая шла за руку с 14-летней родственницей», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что 6-летняя девочка была госпитализирована в одну из больниц, где впоследствии скончалась от полученных травм. Ее 14-летняя родственница в результате ДТП не пострадала. Виновник аварии заявил силовикам, что не заметил детей, переходивших дорогу, так как его ослепило солнечным светом.

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В Ишиме (Тюменская область) водитель автомобиля Toyota Camry насмерть сбил 6-летнюю девочку. Об этом сообщает официальный паблик областной Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте». Сотрудникам ГИБДД мужчина заявил, что не заметил ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. «В шестом часу дня на улице Малой Садовой в Ишиме автомобилем Toyota Camry сбиты два ребенка. Предварительно, 25-летний местный житель на Toyota на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 6-летнюю девочку, которая шла за руку с 14-летней родственницей», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что 6-летняя девочка была госпитализирована в одну из больниц, где впоследствии скончалась от полученных травм. Ее 14-летняя родственница в результате ДТП не пострадала. Виновник аварии заявил силовикам, что не заметил детей, переходивших дорогу, так как его ослепило солнечным светом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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