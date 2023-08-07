В Тюменской области водитель насмерть сбил 6-летнего ребенка

В Ишиме (Тюменская область) водитель автомобиля Toyota Camry насмерть сбил 6-летнюю девочку. Об этом сообщает официальный паблик областной Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте». Сотрудникам ГИБДД мужчина заявил, что не заметил ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В шестом часу дня на улице Малой Садовой в Ишиме автомобилем Toyota Camry сбиты два ребенка. Предварительно, 25-летний местный житель на Toyota на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 6-летнюю девочку, которая шла за руку с 14-летней родственницей», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области.
Там добавили, что 6-летняя девочка была госпитализирована в одну из больниц, где впоследствии скончалась от полученных травм. Ее 14-летняя родственница в результате ДТП не пострадала. Виновник аварии заявил силовикам, что не заметил детей, переходивших дорогу, так как его ослепило солнечным светом.
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