В Тюменской области водитель насмерть сбил 6-летнего ребенка

08 августа 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Авария произошла 7 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ишиме (Тюменская область) водитель автомобиля Toyota Camry насмерть сбил 6-летнюю девочку. Об этом сообщает официальный паблик областной Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте». Сотрудникам ГИБДД мужчина заявил, что не заметил ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. «В шестом часу дня на улице Малой Садовой в Ишиме автомобилем Toyota Camry сбиты два ребенка. Предварительно, 25-летний местный житель на Toyota на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 6-летнюю девочку, которая шла за руку с 14-летней родственницей», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что 6-летняя девочка была госпитализирована в одну из больниц, где впоследствии скончалась от полученных травм. Ее 14-летняя родственница в результате ДТП не пострадала. Виновник аварии заявил силовикам, что не заметил детей, переходивших дорогу, так как его ослепило солнечным светом.

В Ишиме (Тюменская область) водитель автомобиля Toyota Camry насмерть сбил 6-летнюю девочку. Об этом сообщает официальный паблик областной Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте». Сотрудникам ГИБДД мужчина заявил, что не заметил ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. «В шестом часу дня на улице Малой Садовой в Ишиме автомобилем Toyota Camry сбиты два ребенка. Предварительно, 25-летний местный житель на Toyota на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 6-летнюю девочку, которая шла за руку с 14-летней родственницей», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что 6-летняя девочка была госпитализирована в одну из больниц, где впоследствии скончалась от полученных травм. Ее 14-летняя родственница в результате ДТП не пострадала. Виновник аварии заявил силовикам, что не заметил детей, переходивших дорогу, так как его ослепило солнечным светом.