Буровая компания подала иск к «дочке» «Роснефти» из-за строительства нефтяных скважин

08 августа 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Буровая и нефтегазодобывающая компании в ХМАО через суд решают спор по договорам о строительстве скважин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Новоуренгойская буровая компания (НУБК) требует с «Самотлорнефтегаза» — дочернего общества «Роснефти» в ХМАО — оплату за выполненную работу по строительству и ремонту скважин. В документах арбитражного суда указано, что задолженность по договорам составила более 45 млн рублей. «Новоуренгойская буровая компания обратилась в арбитражный суд Красноярского края с иском к АО „Самотлорнефтегаз“. о взыскании задолженности в сумме 45 714 528,25 руб. По договорам НУБК выполнила работы по строительству разведочных скважин на Лодочном лицензионном участке, „Самотлорнефтегаз“ подписал акт о приемке выполненных работ», — указано в документах суда. Между сторонами возник спор об объеме, качестве и стоимости выполненных работ. «Самотлорнефтегаз» посчитал, что буровая компания допустила отступления от проектной документации и сделала меньше, чем указано в актах приемки. НУБК потребовала оплатить работу в полной мере в соответствии с требованиями договоров. Агентство направило в компании запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Природнадзор взыскал с компании «Самотлорнефтегаз» более одного миллиона рублей за вред почвам. За последний год актив «Роснефти» проиграл пять разбирательств с Росприроднадзором на сумму 12 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новоуренгойская буровая компания (НУБК) требует с «Самотлорнефтегаза» — дочернего общества «Роснефти» в ХМАО — оплату за выполненную работу по строительству и ремонту скважин. В документах арбитражного суда указано, что задолженность по договорам составила более 45 млн рублей. «Новоуренгойская буровая компания обратилась в арбитражный суд Красноярского края с иском к АО „Самотлорнефтегаз“. о взыскании задолженности в сумме 45 714 528,25 руб. По договорам НУБК выполнила работы по строительству разведочных скважин на Лодочном лицензионном участке, „Самотлорнефтегаз“ подписал акт о приемке выполненных работ», — указано в документах суда. Между сторонами возник спор об объеме, качестве и стоимости выполненных работ. «Самотлорнефтегаз» посчитал, что буровая компания допустила отступления от проектной документации и сделала меньше, чем указано в актах приемки. НУБК потребовала оплатить работу в полной мере в соответствии с требованиями договоров. Агентство направило в компании запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Природнадзор взыскал с компании «Самотлорнефтегаз» более одного миллиона рублей за вред почвам. За последний год актив «Роснефти» проиграл пять разбирательств с Росприроднадзором на сумму 12 миллионов рублей.