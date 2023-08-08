Костомаров похвастался протезами для бега. Видео

08 августа 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Роман Костомаров получил протезы, на которых можно бегать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров получил протезы, на которых может бегать. Об этом сообщил сам спортсмен. «Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента», — заявил Костомаров. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. В начале января 2023 года Костомаров оказался в больнице. Из-за тяжелой степени пневмонии врачи приняли решение об ампутации конечностей фигуриста. Роман Костомаров лишился части ног и рук, передает « Дни.ру».

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров получил протезы, на которых может бегать. Об этом сообщил сам спортсмен. «Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента», — заявил Костомаров. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. В начале января 2023 года Костомаров оказался в больнице. Из-за тяжелой степени пневмонии врачи приняли решение об ампутации конечностей фигуриста. Роман Костомаров лишился части ног и рук, передает «Дни.ру».