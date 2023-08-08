Роман Костомаров получил протезы, на которых можно бегать
новость из сюжетаПроблемы со здоровьем у Романа Костомарова
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров получил протезы, на которых может бегать. Об этом сообщил сам спортсмен.
«Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента», — заявил Костомаров. Свое заявление он опубликовал в
В начале января 2023 года Костомаров оказался в больнице. Из-за тяжелой степени пневмонии врачи приняли решение об ампутации конечностей фигуриста. Роман Костомаров лишился части ног и рук, передает «
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