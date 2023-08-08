Костомаров похвастался протезами для бега. Видео

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Роман Костомаров получил протезы, на которых можно бегать Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров получил протезы, на которых может бегать. Об этом сообщил сам спортсмен.

«Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента», — заявил Костомаров. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале.

В начале января 2023 года Костомаров оказался в больнице. Из-за тяжелой степени пневмонии врачи приняли решение об ампутации конечностей фигуриста. Роман Костомаров лишился части ног и рук, передает «Дни.ру».

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров получил протезы, на которых может бегать. Об этом сообщил сам спортсмен. «Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента», — заявил Костомаров. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. В начале января 2023 года Костомаров оказался в больнице. Из-за тяжелой степени пневмонии врачи приняли решение об ампутации конечностей фигуриста. Роман Костомаров лишился части ног и рук, передает «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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