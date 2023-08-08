На праздновании юбилея Екатеринбурга запретят покупать алкоголь в пяти районах города. Карта

08 августа 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Алкоголь в Екатеринбурге запретят покупать с восьми утра и до ночи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие В преддверии празднования 300-летия Екатеринбурга продажу алкоголя начнут ограничивать с 13 августа. Запрет коснется центральной части города, районов Академический, Ботаника, Автовокзал и Уралмаш. Информация об этом опубликована на сайте администрации. «В соответствии со статьей 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ „О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области“ не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — указано в постановлении. Запрет начнет действовать в некоторых районах города уже в ближайшие выходные. Масштабное празднование 300-летия Екатеринбурга начнется с 12 августа — в этот день в Историческом сквере выступит Леонид Агутин и группа REFLEX, а спустя четыре дня пройдут выступления танцевальной команды Todes, следом — финал «Мисс Екатеринбург», семейный праздник с ведущей Туттой Ларсен. Основная часть праздника пройдет 19 августа. Возле городского пруда алкоголь будет купить проблематично… Фото: URA.RU …как и возле Дворца молодежи Не приобрести спиртное и в Академическом Фото: URA.RU Автовокзал и Ботаника попали в «красную зону» Фото: URA.RU Уралмаш тоже ограничений не избежал Фото: URA.RU

В преддверии празднования 300-летия Екатеринбурга продажу алкоголя начнут ограничивать с 13 августа. Запрет коснется центральной части города, районов Академический, Ботаника, Автовокзал и Уралмаш. Информация об этом опубликована на сайте администрации. «В соответствии со статьей 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ „О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области“ не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — указано в постановлении. Запрет начнет действовать в некоторых районах города уже в ближайшие выходные. Масштабное празднование 300-летия Екатеринбурга начнется с 12 августа — в этот день в Историческом сквере выступит Леонид Агутин и группа REFLEX, а спустя четыре дня пройдут выступления танцевальной команды Todes, следом — финал «Мисс Екатеринбург», семейный праздник с ведущей Туттой Ларсен. Основная часть праздника пройдет 19 августа.