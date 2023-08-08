На праздновании юбилея Екатеринбурга запретят покупать алкоголь в пяти районах города. Карта

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Телеканал "Соль" и отсутствие митинга в центре Екатеринбурга, администрация екатеринбурга, площадь 1905 года
Алкоголь в Екатеринбурге запретят покупать с восьми утра и до ночи Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

В преддверии празднования 300-летия Екатеринбурга продажу алкоголя начнут ограничивать с 13 августа. Запрет коснется центральной части города, районов Академический, Ботаника, Автовокзал и Уралмаш. Информация об этом опубликована на сайте администрации.

«В соответствии со статьей 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ „О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области“ не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — указано в постановлении. Запрет начнет действовать в некоторых районах города уже в ближайшие выходные.

Масштабное празднование 300-летия Екатеринбурга начнется с 12 августа — в этот день в Историческом сквере выступит Леонид Агутин и группа REFLEX, а спустя четыре дня пройдут выступления танцевальной команды Todes, следом — финал «Мисс Екатеринбург», семейный праздник с ведущей Туттой Ларсен. Основная часть праздника пройдет 19 августа.

Возле городского пруда алкоголь будет купить проблематично…
Возле городского пруда алкоголь будет купить проблематично…
Фото:
…как и возле Дворца молодежи
…как и возле Дворца молодежи
Не приобрести спиртное и в Академическом
Не приобрести спиртное и в Академическом
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Автовокзал и Ботаника попали в «красную зону»
Автовокзал и Ботаника попали в «красную зону»
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Уралмаш тоже ограничений не избежал
Уралмаш тоже ограничений не избежал
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В преддверии празднования 300-летия Екатеринбурга продажу алкоголя начнут ограничивать с 13 августа. Запрет коснется центральной части города, районов Академический, Ботаника, Автовокзал и Уралмаш. Информация об этом опубликована на сайте администрации. «В соответствии со статьей 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ „О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области“ не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — указано в постановлении. Запрет начнет действовать в некоторых районах города уже в ближайшие выходные. Масштабное празднование 300-летия Екатеринбурга начнется с 12 августа — в этот день в Историческом сквере выступит Леонид Агутин и группа REFLEX, а спустя четыре дня пройдут выступления танцевальной команды Todes, следом — финал «Мисс Екатеринбург», семейный праздник с ведущей Туттой Ларсен. Основная часть праздника пройдет 19 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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