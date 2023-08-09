Депутат Госдумы Мажуга заявил, что беженцев не будут отчислять из вузов за неуспеваемость

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© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Студентов с Украины и Донбасса принимают в вузы без сдачи ЕГЭ, напомнил Мажуга Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

С беженцами из ДНР и ЛНР, которые поступят на бюджетные места в российские вузы, по необходимости будут проведены дополнительные занятия по учебной программе, чтобы не отчислять их. Об этом сообщил в беседе с URA.RU первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию, профессор РАН Александр Мажуга.

«Все обучаются вместе. Там, где будут проблемы с тем, что каких-то знаний нет, вуз самостоятельно сможет это решить. Дополнительно проведут занятия, если потребуется. Мы будем добиваться того, чтобы у всех было одинаково хорошее качественное российское образование», — сказал Александр Мажуга.

Профессор уточнил, что эту категорию принимают в вузы без сдачи экзаменов. «Для них все по упрощенной процедуре, без сдачи ЕГЭ, по вступительным испытаниям, которые образовательная организации определяет сама. В этом году это наш приоритет. Каждый университет определяет перечень вступительных испытаний самостоятельно, по профильным предметам. Ребята просто имеют возможность сдавать эти вступительные испытания», — объяснил эксперт.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что беженцы с Украины и ЛДНР смогут получить образование в России на бесплатной основе. На Украине не планируется введение очного формата обучения в связи с тем, что большое количество детей выехало за пределы страны. Также школы и другие учебные заведения используются в военных целях.

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С беженцами из ДНР и ЛНР, которые поступят на бюджетные места в российские вузы, по необходимости будут проведены дополнительные занятия по учебной программе, чтобы не отчислять их. Об этом сообщил в беседе с URA.RU первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию, профессор РАН Александр Мажуга. «Все обучаются вместе. Там, где будут проблемы с тем, что каких-то знаний нет, вуз самостоятельно сможет это решить. Дополнительно проведут занятия, если потребуется. Мы будем добиваться того, чтобы у всех было одинаково хорошее качественное российское образование», — сказал Александр Мажуга. Профессор уточнил, что эту категорию принимают в вузы без сдачи экзаменов. «Для них все по упрощенной процедуре, без сдачи ЕГЭ, по вступительным испытаниям, которые образовательная организации определяет сама. В этом году это наш приоритет. Каждый университет определяет перечень вступительных испытаний самостоятельно, по профильным предметам. Ребята просто имеют возможность сдавать эти вступительные испытания», — объяснил эксперт. Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что беженцы с Украины и ЛДНР смогут получить образование в России на бесплатной основе. На Украине не планируется введение очного формата обучения в связи с тем, что большое количество детей выехало за пределы страны. Также школы и другие учебные заведения используются в военных целях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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