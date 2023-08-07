В Тюмени открылась первая международная карбоновая школа

08 августа 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Первая международная карбоновая школа открылась на базе ТюмГУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU На базе Тюменского государственного университета (ТюмГУ) открылась первая международная карбоновая школа, участниками которой стали старшеклассники из 13 регионов России, а также Египта, Судана, Вьетнама, Колумбии и Сирии. Об этом сообщает официальный сайт вуза. Там добавили, что на протяжении десяти дней с ними будут работать ученые ТюмГУ, МГУ, МФТИ и Государственного океанографического института имени Н. Н. Зубова. «Университет как интеллектуальная корпорация берет на себя миссию просвещения, рассказывает школьникам о передовых научных исследованиях. Актуальность карбоновой повестки сегодня не вызывает сомнений, и ТюмГУ как площадка по концентрации усилий по изучению климата, биоразнообразия, регенеративного земледелия впервые проводит для заинтересованных старшеклассников такую школу с международным участием», — сообщает официальный сайт ТюмГУ со ссылкой на слова ректора вуза Ивана Романчука. В рамках обучения старшеклассники посетят пилотный карбоновый полигон на биостанции ТюмГУ, компанию «СИБУР» и агрофирму «КРиММ». У них также будет возможность поработать в биохимических лабораториях. Ранее агентство писало о том, что карбоновый полигон ТюмГУ, который был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина, посетили ученые из Нижегородской и Новгородской областей. Специалистов пригласила компания «СИБУР», которая является стратегическим партнером проекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На базе Тюменского государственного университета (ТюмГУ) открылась первая международная карбоновая школа, участниками которой стали старшеклассники из 13 регионов России, а также Египта, Судана, Вьетнама, Колумбии и Сирии. Об этом сообщает официальный сайт вуза. Там добавили, что на протяжении десяти дней с ними будут работать ученые ТюмГУ, МГУ, МФТИ и Государственного океанографического института имени Н. Н. Зубова. «Университет как интеллектуальная корпорация берет на себя миссию просвещения, рассказывает школьникам о передовых научных исследованиях. Актуальность карбоновой повестки сегодня не вызывает сомнений, и ТюмГУ как площадка по концентрации усилий по изучению климата, биоразнообразия, регенеративного земледелия впервые проводит для заинтересованных старшеклассников такую школу с международным участием», — сообщает официальный сайт ТюмГУ со ссылкой на слова ректора вуза Ивана Романчука. В рамках обучения старшеклассники посетят пилотный карбоновый полигон на биостанции ТюмГУ, компанию «СИБУР» и агрофирму «КРиММ». У них также будет возможность поработать в биохимических лабораториях. Ранее агентство писало о том, что карбоновый полигон ТюмГУ, который был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина, посетили ученые из Нижегородской и Новгородской областей. Специалистов пригласила компания «СИБУР», которая является стратегическим партнером проекта.