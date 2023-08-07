07 августа 2023

В Тюмени открылась первая международная карбоновая школа

© Служба новостей «URA.RU»
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Университеты. Тюмень, тюмгу, тгу, игип, институт государства и права, ленина 38
Первая международная карбоновая школа открылась на базе ТюмГУ Фото:

На базе Тюменского государственного университета (ТюмГУ) открылась первая международная карбоновая школа, участниками которой стали старшеклассники из 13 регионов России, а также Египта, Судана, Вьетнама, Колумбии и Сирии. Об этом сообщает официальный сайт вуза. Там добавили, что на протяжении десяти дней с ними будут работать ученые ТюмГУ, МГУ, МФТИ и Государственного океанографического института имени Н. Н. Зубова.

«Университет как интеллектуальная корпорация берет на себя миссию просвещения, рассказывает школьникам о передовых научных исследованиях. Актуальность карбоновой повестки сегодня не вызывает сомнений, и ТюмГУ как площадка по концентрации усилий по изучению климата, биоразнообразия, регенеративного земледелия впервые проводит для заинтересованных старшеклассников такую школу с международным участием», — сообщает официальный сайт ТюмГУ со ссылкой на слова ректора вуза Ивана Романчука.

В рамках обучения старшеклассники посетят пилотный карбоновый полигон на биостанции ТюмГУ, компанию «СИБУР» и агрофирму «КРиММ». У них также будет возможность поработать в биохимических лабораториях.

Ранее агентство писало о том, что карбоновый полигон ТюмГУ, который был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина, посетили ученые из Нижегородской и Новгородской областей. Специалистов пригласила компания «СИБУР», которая является стратегическим партнером проекта.

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На базе Тюменского государственного университета (ТюмГУ) открылась первая международная карбоновая школа, участниками которой стали старшеклассники из 13 регионов России, а также Египта, Судана, Вьетнама, Колумбии и Сирии. Об этом сообщает официальный сайт вуза. Там добавили, что на протяжении десяти дней с ними будут работать ученые ТюмГУ, МГУ, МФТИ и Государственного океанографического института имени Н. Н. Зубова. «Университет как интеллектуальная корпорация берет на себя миссию просвещения, рассказывает школьникам о передовых научных исследованиях. Актуальность карбоновой повестки сегодня не вызывает сомнений, и ТюмГУ как площадка по концентрации усилий по изучению климата, биоразнообразия, регенеративного земледелия впервые проводит для заинтересованных старшеклассников такую школу с международным участием», — сообщает официальный сайт ТюмГУ со ссылкой на слова ректора вуза Ивана Романчука. В рамках обучения старшеклассники посетят пилотный карбоновый полигон на биостанции ТюмГУ, компанию «СИБУР» и агрофирму «КРиММ». У них также будет возможность поработать в биохимических лабораториях. Ранее агентство писало о том, что карбоновый полигон ТюмГУ, который был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина, посетили ученые из Нижегородской и Новгородской областей. Специалистов пригласила компания «СИБУР», которая является стратегическим партнером проекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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