08 августа 2023

В Тюменской области от укусов клещей пострадали больше 13 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, осторожно клещи
Больше всего пострадавших от укусов клещей в Тюмени и Тюменском районе Фото:

В Тюменской области за пять месяцев из-за укусов клещей к врачам обратились более 13 тысяч человек. Эту информацию сообщили в региональном управлении Роспотребназора.

«С начала сезона [16 марта] в медицинских организациях региона зарегистрировано 13153 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 2099 — дети до 14 лет», — сообщается на сайте ведомства. Клещевым энцефалитом заразились 44 человека, клещевым боррелиозом — 59.

Больше всего пострадавших в Тюмени и Тюменском районе — 6399 человек. В Тобольске и Тобольском районе — 1734. В Ишиме за помощью к медикам после укусов клещей обратились 815 жителей, в Заводоуковском городском округе — 600. Меньше всего случаев присасывания паразитов зафиксировано в Ялуторовском (492), Уватском (349) и Исетском (314) районах.

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В Тюменской области за пять месяцев из-за укусов клещей к врачам обратились более 13 тысяч человек. Эту информацию сообщили в региональном управлении Роспотребназора. «С начала сезона [16 марта] в медицинских организациях региона зарегистрировано 13153 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 2099 — дети до 14 лет», — сообщается на сайте ведомства. Клещевым энцефалитом заразились 44 человека, клещевым боррелиозом — 59. Больше всего пострадавших в Тюмени и Тюменском районе — 6399 человек. В Тобольске и Тобольском районе — 1734. В Ишиме за помощью к медикам после укусов клещей обратились 815 жителей, в Заводоуковском городском округе — 600. Меньше всего случаев присасывания паразитов зафиксировано в Ялуторовском (492), Уватском (349) и Исетском (314) районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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