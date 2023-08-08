В Тюменской области от укусов клещей пострадали больше 13 тысяч человек

09 августа 2023 в 00:58 Размер текста - 17 +

Больше всего пострадавших от укусов клещей в Тюмени и Тюменском районе Фото: Московец Илья © URA.RU В Тюменской области за пять месяцев из-за укусов клещей к врачам обратились более 13 тысяч человек. Эту информацию сообщили в региональном управлении Роспотребназора. «С начала сезона [16 марта] в медицинских организациях региона зарегистрировано 13153 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 2099 — дети до 14 лет», — сообщается на сайте ведомства. Клещевым энцефалитом заразились 44 человека, клещевым боррелиозом — 59. Больше всего пострадавших в Тюмени и Тюменском районе — 6399 человек. В Тобольске и Тобольском районе — 1734. В Ишиме за помощью к медикам после укусов клещей обратились 815 жителей, в Заводоуковском городском округе — 600. Меньше всего случаев присасывания паразитов зафиксировано в Ялуторовском (492), Уватском (349) и Исетском (314) районах.

В Тюменской области за пять месяцев из-за укусов клещей к врачам обратились более 13 тысяч человек. Эту информацию сообщили в региональном управлении Роспотребназора. «С начала сезона [16 марта] в медицинских организациях региона зарегистрировано 13153 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 2099 — дети до 14 лет», — сообщается на сайте ведомства. Клещевым энцефалитом заразились 44 человека, клещевым боррелиозом — 59. Больше всего пострадавших в Тюмени и Тюменском районе — 6399 человек. В Тобольске и Тобольском районе — 1734. В Ишиме за помощью к медикам после укусов клещей обратились 815 жителей, в Заводоуковском городском округе — 600. Меньше всего случаев присасывания паразитов зафиксировано в Ялуторовском (492), Уватском (349) и Исетском (314) районах.