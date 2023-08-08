Глава Севастополя жестко разнес госучреждение за закупку автомобилей Citroen

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал уволить чиновников, оформивших госзакупку на приобретение в лизинг французского автомобиля Citroen SpaceTourer/Business Lounge XL CKD 2.0TD AT за 12,7 млн рублей. Лот был объявлен ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя».
«ГАУ „Государственная экспертиза города Севастополя“ объявило госзакупку на приобретение в лизинг автомобиля Citroen, по стартовой цене от 12 млн рублей. <…> Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен», —
Губернатор сообщил, что информацию о закупке он увидел в социальных сетях. Лот уже отменен, отметил он.
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