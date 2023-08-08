08 августа 2023

Times: спецслужбы Британии подозревают РФ в кибератаке на избирком

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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер, хакер
Российских хакеров обвинили во взломе сайта британского избиркома Фото:

В Великобритании центр, отвечающий за радиоэлектронную разведку и информационную защиту правительства и вооруженных сил страны (GCHQ), подозревает Россию в причастности к кибератаке на сайт избирательной комиссии. Об этом сообщил осведомленный источник.

Во вторник в британском избиркоме сообщили, что подверглись кибератаке в 2022 году, злоумышленники получили доступ к персональным данным избирателей. Однако угрозы безопасности прошедших в стране выборов не было. «GCHQ опасается, что РФ могла взломать сайт избирательной комиссии в Великобритании», — пишет газета Times, ссылаясь на источник.

В Великобритании обвиняют россиян в причастности к кибератакам уже не в первый раз. В январе российских хакеров обвинили во взломе королевской почты и системы Налоговой службы США.

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В Великобритании центр, отвечающий за радиоэлектронную разведку и информационную защиту правительства и вооруженных сил страны (GCHQ), подозревает Россию в причастности к кибератаке на сайт избирательной комиссии. Об этом сообщил осведомленный источник. Во вторник в британском избиркоме сообщили, что подверглись кибератаке в 2022 году, злоумышленники получили доступ к персональным данным избирателей. Однако угрозы безопасности прошедших в стране выборов не было. «GCHQ опасается, что РФ могла взломать сайт избирательной комиссии в Великобритании», — пишет газета Times, ссылаясь на источник. В Великобритании обвиняют россиян в причастности к кибератакам уже не в первый раз. В январе российских хакеров обвинили во взломе королевской почты и системы Налоговой службы США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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