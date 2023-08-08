Times: спецслужбы Британии подозревают РФ в кибератаке на избирком

В Великобритании центр, отвечающий за радиоэлектронную разведку и информационную защиту правительства и вооруженных сил страны (GCHQ), подозревает Россию в причастности к кибератаке на сайт избирательной комиссии. Об этом сообщил осведомленный источник.
Во вторник в британском избиркоме сообщили, что подверглись кибератаке в 2022 году, злоумышленники получили доступ к персональным данным избирателей. Однако угрозы безопасности прошедших в стране выборов не было. «GCHQ опасается, что РФ могла взломать сайт избирательной комиссии в Великобритании», — пишет газета
В Великобритании обвиняют россиян в причастности к кибератакам уже не в первый раз. В январе российских хакеров обвинили во взломе королевской почты и системы Налоговой службы США.
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