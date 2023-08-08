Times: спецслужбы Британии подозревают РФ в кибератаке на избирком

09 августа 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

Российских хакеров обвинили во взломе сайта британского избиркома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Великобритании центр, отвечающий за радиоэлектронную разведку и информационную защиту правительства и вооруженных сил страны (GCHQ), подозревает Россию в причастности к кибератаке на сайт избирательной комиссии. Об этом сообщил осведомленный источник. Во вторник в британском избиркоме сообщили, что подверглись кибератаке в 2022 году, злоумышленники получили доступ к персональным данным избирателей. Однако угрозы безопасности прошедших в стране выборов не было. «GCHQ опасается, что РФ могла взломать сайт избирательной комиссии в Великобритании», — пишет газета Times , ссылаясь на источник. В Великобритании обвиняют россиян в причастности к кибератакам уже не в первый раз. В январе российских хакеров обвинили во взломе королевской почты и системы Налоговой службы США.

В Великобритании центр, отвечающий за радиоэлектронную разведку и информационную защиту правительства и вооруженных сил страны (GCHQ), подозревает Россию в причастности к кибератаке на сайт избирательной комиссии. Об этом сообщил осведомленный источник. Во вторник в британском избиркоме сообщили, что подверглись кибератаке в 2022 году, злоумышленники получили доступ к персональным данным избирателей. Однако угрозы безопасности прошедших в стране выборов не было. «GCHQ опасается, что РФ могла взломать сайт избирательной комиссии в Великобритании», — пишет газета Times, ссылаясь на источник. В Великобритании обвиняют россиян в причастности к кибератакам уже не в первый раз. В январе российских хакеров обвинили во взломе королевской почты и системы Налоговой службы США.