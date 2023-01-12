The Telegraph: русские хакеры остановили работу британской Королевской почты 13 января 2023 в 00:21 Размер текста - 17 + Русские хакеры парализовали работу Королевской почты Великобритании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Королевская почтовая служба Великобритании (Royal Mail) была парализована в результате действий российской хакерской группы Lockbit. Об этом сообщает газета The Telegraph. «Российская хакерская группировка Lockbit сумела взломать серверы британской почтовой службы Royal Mail, из-за чего та была вынуждена сегодня, 12 января, прекратить все международные почтовые отправления», — заявлено в соответствующей статье. Согласно сообщению издания, хакеры использовали программу-вымогатель для того, чтобы парализовать работу серверов службы. В подвешенном состоянии оказались сотни тысяч писем и посылок. Сама Royal Mail призвала британцев воздержаться от зарубежных отправлений. Ранее стало известно о том, что русские хакеры взломали сайт Белого дома. Это произошло в ходе тестовой атаки на сайт администрации, которую организовали, согласно собственному заявлению, хакеры Killnet. Политолог Сергей Марков отметил необычное преимущество, которое позволяет хакерам из России наводить на Запад страх. Королевская почтовая служба Великобритании (Royal Mail) была парализована в результате действий российской хакерской группы Lockbit. Об этом сообщает газета The Telegraph. «Российская хакерская группировка Lockbit сумела взломать серверы британской почтовой службы Royal Mail, из-за чего та была вынуждена сегодня, 12 января, прекратить все международные почтовые отправления», — заявлено в соответствующей статье. Согласно сообщению издания, хакеры использовали программу-вымогатель для того, чтобы парализовать работу серверов службы. В подвешенном состоянии оказались сотни тысяч писем и посылок. Сама Royal Mail призвала британцев воздержаться от зарубежных отправлений. Ранее стало известно о том, что русские хакеры взломали сайт Белого дома. Это произошло в ходе тестовой атаки на сайт администрации, которую организовали, согласно собственному заявлению, хакеры Killnet. Политолог Сергей Марков отметил необычное преимущество, которое позволяет хакерам из России наводить на Запад страх. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям