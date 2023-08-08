В новых районах Нижневартовска построят храм

Новый храм появится в «ипотечной долине» Нижневартовска Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) построят новых православный храм. Он будет располагаться в так называемой «ипотечной долине» — новых районах города. Об этом URA.RU рассказали в Югорской епархии.

«Сроков строительства еще нет, только выделена земля. Помимо храма, там планируется строительство детской и спортивной площадки», — сообщили журналисту агентства в пресс-службе Югорской епархии. Назвать церковь планируют в честь рождества Пресвятой Богородицы.

Ранее URA.RU рассказывало, что патриарх Кирилл посетил монастырь в ХМАО. Тогда речь шла о соборном храме женского монастыря иконы Божьей Матери «Умиление» в Сургуте.