08 августа 2023

В новых районах Нижневартовска построят храм

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города Оса. Пермь, купола храма
Новый храм появится в «ипотечной долине» Нижневартовска Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) построят новых православный храм. Он будет располагаться в так называемой «ипотечной долине» — новых районах города. Об этом URA.RU рассказали в Югорской епархии.

«Сроков строительства еще нет, только выделена земля. Помимо храма, там планируется строительство детской и спортивной площадки», — сообщили журналисту агентства в пресс-службе Югорской епархии. Назвать церковь планируют в честь рождества Пресвятой Богородицы.

Ранее URA.RU рассказывало, что патриарх Кирилл посетил монастырь в ХМАО. Тогда речь шла о соборном храме женского монастыря иконы Божьей Матери «Умиление» в Сургуте.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) построят новых православный храм. Он будет располагаться в так называемой «ипотечной долине» — новых районах города. Об этом URA.RU рассказали в Югорской епархии. «Сроков строительства еще нет, только выделена земля. Помимо храма, там планируется строительство детской и спортивной площадки», — сообщили журналисту агентства в пресс-службе Югорской епархии. Назвать церковь планируют в честь рождества Пресвятой Богородицы. Ранее URA.RU рассказывало, что патриарх Кирилл посетил монастырь в ХМАО. Тогда речь шла о соборном храме женского монастыря иконы Божьей Матери «Умиление» в Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...