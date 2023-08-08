В ХМАО коммунальщикам грозит уголовное разбирательство за отказ рассчитываться с подрядчиком

МУП отказался выплачивать 14 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО в отношении сотрудников МУП «УТВиВ №1» возбудили уголовное дело за отказ рассчитываться с подрядчиком, компанией «Сибстройсервис». Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Фирма заявителя по договоренности с муниципальным предприятием выполняла работы по демонтажу труб, компенсаторов на объекте инженерных сетей. Сумма затрат по выполненным работам составила свыше 14 млн рублей. При этом выполненные работы муниципальным предприятием не были оплачены, чем нарушены права субъекта предпринимательства. По материалам прокурорской проверки по данному факту правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело», — сообщили в прокуратуре.

Сотрудникам МУПа вменяют злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Также в ведомстве отметили, что коммунальщики рассчитались с подрядчиком после их вмешательства. «Прокурор Сургутского района в связи с допущенными нарушениями внес представление директору предприятия. После вмешательства надзорного ведомства денежные средства в указанном размере перечислены заявителю», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО следователи возбудили уголовное дело на вице-мэра и директора МУПа. СКР вменяет превышение должностных полномочий заместителю главы Сургутского района Муслиму Асадуллаеву. Вторым фигурантом проходит директор главного поставщика коммунальных ресурсов муниципалитета — МУП «ТО УТВИВ №1».