В Горловке под обстрел ВСУ попала школа

09 августа 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

В результате разрыва снаряда оказалось повреждено здание школы, сообщил Иван Приходько Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) разорвался во дворе школы № 55 (Центрально-Городской район Горловки в ДНР). Об этом сообщил глава города Иван Приходько. «Снаряд украинцев разорвался во дворе школы № 55», — написал Приходько в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате оказалось повреждено здание школы. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. Они выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Горловке, передает RT.

Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) разорвался во дворе школы № 55 (Центрально-Городской район Горловки в ДНР). Об этом сообщил глава города Иван Приходько. «Снаряд украинцев разорвался во дворе школы № 55», — написал Приходько в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате оказалось повреждено здание школы. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. Они выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Горловке, передает RT.