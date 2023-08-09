В Горловке под обстрел ВСУ попала школа

В результате разрыва снаряда оказалось повреждено здание школы, сообщил Иван Приходько
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) разорвался во дворе школы № 55 (Центрально-Городской район Горловки в ДНР). Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
«Снаряд украинцев разорвался во дворе школы № 55», —
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. Они выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Горловке, передает RT.
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