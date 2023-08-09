В Горловке под обстрел ВСУ попала школа

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Донецк во время обострения конфликта между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Донецк, последствия, днр, донецк, школа, разрушения, окно, выбитые стекла, обстрел, разбитое
В результате разрыва снаряда оказалось повреждено здание школы, сообщил Иван Приходько Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) разорвался во дворе школы № 55 (Центрально-Городской район Горловки в ДНР). Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

«Снаряд украинцев разорвался во дворе школы № 55», — написал Приходько в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате оказалось повреждено здание школы.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. Они выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Горловке, передает RT.

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Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) разорвался во дворе школы № 55 (Центрально-Городской район Горловки в ДНР). Об этом сообщил глава города Иван Приходько. «Снаряд украинцев разорвался во дворе школы № 55», — написал Приходько в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате оказалось повреждено здание школы. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. Они выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Горловке, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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