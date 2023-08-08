08 августа 2023

В Тюменской области осудили водителя, который пьяным устроил смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
ДТП случилось в Сладковском районе Тюменской области Фото:

Жителя Сладковского района (Тюменская область) Романа Мальцева приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за то, что он устроил ДТП, в котором погиб его пассажир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

По данным суда, 4 декабря Мальцев на машине «Лада 211440», будучи в состоянии опьянения, съехал в кювет на скорости 100 км/ч. В результате ДТП погиб его пассажир. Происшествие случилось на трассе Ишим — Маслянский — Сладково.

«В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном. Суд, учитывая обстоятельства дела, путем частичного сложения наказаний лишил Романа Мальцева свободы на 3 года 6 месяцев, с отбыванием в колонии-поселении», — рассказали в ведомстве о приговоре.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Сладковского района (Тюменская область) Романа Мальцева приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за то, что он устроил ДТП, в котором погиб его пассажир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. По данным суда, 4 декабря Мальцев на машине «Лада 211440», будучи в состоянии опьянения, съехал в кювет на скорости 100 км/ч. В результате ДТП погиб его пассажир. Происшествие случилось на трассе Ишим — Маслянский — Сладково. «В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном. Суд, учитывая обстоятельства дела, путем частичного сложения наказаний лишил Романа Мальцева свободы на 3 года 6 месяцев, с отбыванием в колонии-поселении», — рассказали в ведомстве о приговоре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...