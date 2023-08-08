В Тюменской области осудили водителя, который пьяным устроил смертельное ДТП

09 августа 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

ДТП случилось в Сладковском районе Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Сладковского района (Тюменская область) Романа Мальцева приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за то, что он устроил ДТП, в котором погиб его пассажир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. По данным суда, 4 декабря Мальцев на машине «Лада 211440», будучи в состоянии опьянения, съехал в кювет на скорости 100 км/ч. В результате ДТП погиб его пассажир. Происшествие случилось на трассе Ишим — Маслянский — Сладково. «В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном. Суд, учитывая обстоятельства дела, путем частичного сложения наказаний лишил Романа Мальцева свободы на 3 года 6 месяцев, с отбыванием в колонии-поселении», — рассказали в ведомстве о приговоре.

Жителя Сладковского района (Тюменская область) Романа Мальцева приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за то, что он устроил ДТП, в котором погиб его пассажир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. По данным суда, 4 декабря Мальцев на машине «Лада 211440», будучи в состоянии опьянения, съехал в кювет на скорости 100 км/ч. В результате ДТП погиб его пассажир. Происшествие случилось на трассе Ишим — Маслянский — Сладково. «В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном. Суд, учитывая обстоятельства дела, путем частичного сложения наказаний лишил Романа Мальцева свободы на 3 года 6 месяцев, с отбыванием в колонии-поселении», — рассказали в ведомстве о приговоре.