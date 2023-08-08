В ХМАО закроют переправу из-за ремонта моста

В Нижневартовском районе ХМАО 10 августа закроют переправу через реку Вах

Охтеурскую переправу на р. Вах закроют с 10 до 19 часов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовском районе ХМАО 10 августа временно перекроют переправу через реку Вах в районе села Охтеурье из-за ремонтных работ. В пресс-службе муниципалитета агентству сообщили, что движение транспорта по понтонному мосту запретят с 10 до 19 часов.

«На Охтеурской переправе 10 августа с 10.00 до 19.00 будут выполняться ремонтные работы на понтонном мосту через реку Вах. Работа понтонной переправы на 310 км реки Вах будет временно прекращена», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО демонтировали наплавной мост из-за разлива реки Вах. Во время половодья на другой берег можно добраться на барже.