В ХМАО демонтировали мост из-за разлива реки

20 июня 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Во время половодья людей и технику через Вах перевозят на баржах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовском районе ХМАО около села Охтеурье демонтировали наплавной мост из-за разлива реки Вах. В администрации муниципалитета агентству URA.RU рассказали, что во время половодья на другой берег можно добраться на барже. «Ежегодно, когда река Вах разливается, движение по наплавному мосту становится невозможным, поэтому людей и автотранспорт перевозят два катера с аппарельными баржами. Как только вода сойдет — обслуживающая переправу организация вновь установит наплавной мост из четырех барж, который будет работать в круглосуточном режиме», — прокомментировал начальник управления общественных связей и информационной политики Нижневартовского района Сергей Маликов. Баржи курсируют только днем, поскольку правила судоходства запрещают перевозку в темное время суток. Людей и технику доставляют на противоположный берег бесплатно. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО возобновила работу Ермаковская переправа через Обь. Паромы курсируют только в дневное время.

В Нижневартовском районе ХМАО около села Охтеурье демонтировали наплавной мост из-за разлива реки Вах. В администрации муниципалитета агентству URA.RU рассказали, что во время половодья на другой берег можно добраться на барже. «Ежегодно, когда река Вах разливается, движение по наплавному мосту становится невозможным, поэтому людей и автотранспорт перевозят два катера с аппарельными баржами. Как только вода сойдет — обслуживающая переправу организация вновь установит наплавной мост из четырех барж, который будет работать в круглосуточном режиме», — прокомментировал начальник управления общественных связей и информационной политики Нижневартовского района Сергей Маликов. Баржи курсируют только днем, поскольку правила судоходства запрещают перевозку в темное время суток. Людей и технику доставляют на противоположный берег бесплатно. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО возобновила работу Ермаковская переправа через Обь. Паромы курсируют только в дневное время.