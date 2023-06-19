19 июня 2023

В ХМАО демонтировали мост из-за разлива реки

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, судоходство, корабль, баржа, обь, река, теплоход
Во время половодья людей и технику через Вах перевозят на баржах Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО около села Охтеурье демонтировали наплавной мост из-за разлива реки Вах. В администрации муниципалитета агентству URA.RU рассказали, что во время половодья на другой берег можно добраться на барже.

«Ежегодно, когда река Вах разливается, движение по наплавному мосту становится невозможным, поэтому людей и автотранспорт перевозят два катера с аппарельными баржами. Как только вода сойдет — обслуживающая переправу организация вновь установит наплавной мост из четырех барж, который будет работать в круглосуточном режиме», — прокомментировал начальник управления общественных связей и информационной политики Нижневартовского района Сергей Маликов.

Баржи курсируют только днем, поскольку правила судоходства запрещают перевозку в темное время суток. Людей и технику доставляют на противоположный берег бесплатно.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО возобновила работу Ермаковская переправа через Обь. Паромы курсируют только в дневное время.

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В Нижневартовском районе ХМАО около села Охтеурье демонтировали наплавной мост из-за разлива реки Вах. В администрации муниципалитета агентству URA.RU рассказали, что во время половодья на другой берег можно добраться на барже. «Ежегодно, когда река Вах разливается, движение по наплавному мосту становится невозможным, поэтому людей и автотранспорт перевозят два катера с аппарельными баржами. Как только вода сойдет — обслуживающая переправу организация вновь установит наплавной мост из четырех барж, который будет работать в круглосуточном режиме», — прокомментировал начальник управления общественных связей и информационной политики Нижневартовского района Сергей Маликов. Баржи курсируют только днем, поскольку правила судоходства запрещают перевозку в темное время суток. Людей и технику доставляют на противоположный берег бесплатно. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО возобновила работу Ермаковская переправа через Обь. Паромы курсируют только в дневное время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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