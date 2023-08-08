В вузах Перми после приема абитуриентов остались бюджетные места

09 августа 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Влиться в ряды студентов еще не поздно Фото: Сергей Русанов © URA.RU В вузах Перми подводят итоги приемной кампании. Бюджетные места остались, несмотря на большое количество заявлений абитуриентов. Допнабор уже открыли в классическом (ПГНИУ) и медицинском (ПГМУ) университетах. Готовятся объявить о нем в Политехе (ПНИПУ) и педагогическом (ПГГПУ). Как пояснил URA.RU ответственный секретарь приемной комиссии ПНИПУ Руслан Гарифзянов, места освобождаются, так как абитуриенты подают результаты ЕГЭ сразу в ряд вузов, а потом уже выбирают, где будут учиться. «Заявления подаются с различных территорий страны от Камчатки до Калининграда. Ребята из отдаленных регионов ставят в приоритет себе вуз, который находится поближе. Поэтому в начале кампании всегда заявлений очень много, но живых абитуриентов, которые потом предоставляют оригиналы документов для поступления, всегда меньше», — рассказал Гарифзянов. Он отметил, что обычно дополнительный набор открывается на специальности, где предусмотрено большое количество бюджетных мест. В Политехе информация о свободных местах будет опубликована на сайте вуза 14 августа. Они скорее всего останутся на направлениях «Машиностроение», «Электроэнергетика», «Горное дело», «Химическая технология». В ПГНИУ уже с 10 августа будут принимать документы от желающих попасть на свободные места. Они есть на биологическом, географическом, геологическом, физическом и химическом факультетах. Медицинский университет объявил о дополнительном наборе только по одной специальности «Медико-профилактическое дело». Как рассказали в ПГМУ, там осталось 27 свободных бюджетных мест. В Педагогическом университете еще подводят окончательные итоги приема и о дополнительном наборе будут готовы рассказать в пятницу, 11 августа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В вузах Перми подводят итоги приемной кампании. Бюджетные места остались, несмотря на большое количество заявлений абитуриентов. Допнабор уже открыли в классическом (ПГНИУ) и медицинском (ПГМУ) университетах. Готовятся объявить о нем в Политехе (ПНИПУ) и педагогическом (ПГГПУ). Как пояснил URA.RU ответственный секретарь приемной комиссии ПНИПУ Руслан Гарифзянов, места освобождаются, так как абитуриенты подают результаты ЕГЭ сразу в ряд вузов, а потом уже выбирают, где будут учиться. «Заявления подаются с различных территорий страны от Камчатки до Калининграда. Ребята из отдаленных регионов ставят в приоритет себе вуз, который находится поближе. Поэтому в начале кампании всегда заявлений очень много, но живых абитуриентов, которые потом предоставляют оригиналы документов для поступления, всегда меньше», — рассказал Гарифзянов. Он отметил, что обычно дополнительный набор открывается на специальности, где предусмотрено большое количество бюджетных мест. В Политехе информация о свободных местах будет опубликована на сайте вуза 14 августа. Они скорее всего останутся на направлениях «Машиностроение», «Электроэнергетика», «Горное дело», «Химическая технология». В ПГНИУ уже с 10 августа будут принимать документы от желающих попасть на свободные места. Они есть на биологическом, географическом, геологическом, физическом и химическом факультетах. Медицинский университет объявил о дополнительном наборе только по одной специальности «Медико-профилактическое дело». Как рассказали в ПГМУ, там осталось 27 свободных бюджетных мест. В Педагогическом университете еще подводят окончательные итоги приема и о дополнительном наборе будут готовы рассказать в пятницу, 11 августа.