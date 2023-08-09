Шойгу: Запад усиливает риски эскалации украинского конфликта

Сергей Шойгу обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине
Своими поставками оружия ВСУ Запад усиливает риски эскалации украинского конфликта. Такое заявление озвучил Министр обороны России Сергей Шойгу.
«Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации конфликта», — сообщил Сергей Шойгу. Заявление прозвучало на заседании коллегии Министерства обороны России, тезисы приводятся на официальном telegram-канале ведомства.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.