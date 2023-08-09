Шойгу: Запад усиливает риски эскалации украинского конфликта

09 августа 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Своими поставками оружия ВСУ Запад усиливает риски эскалации украинского конфликта. Такое заявление озвучил Министр обороны России Сергей Шойгу. «Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации конфликта», — сообщил Сергей Шойгу. Заявление прозвучало на заседании коллегии Министерства обороны России, тезисы приводятся на официальном telegram-канале ведомства.

Своими поставками оружия ВСУ Запад усиливает риски эскалации украинского конфликта. Такое заявление озвучил Министр обороны России Сергей Шойгу. «Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации конфликта», — сообщил Сергей Шойгу. Заявление прозвучало на заседании коллегии Министерства обороны России, тезисы приводятся на официальном telegram-канале ведомства.