Шойгу: Запад усиливает риски эскалации украинского конфликта

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Сергей Шойгу обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине Фото:

Своими поставками оружия ВСУ Запад усиливает риски эскалации украинского конфликта. Такое заявление озвучил Министр обороны России Сергей Шойгу.

«Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации конфликта», — сообщил Сергей Шойгу. Заявление прозвучало на заседании коллегии Министерства обороны России, тезисы приводятся на официальном telegram-канале ведомства.

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Своими поставками оружия ВСУ Запад усиливает риски эскалации украинского конфликта. Такое заявление озвучил Министр обороны России Сергей Шойгу. «Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации конфликта», — сообщил Сергей Шойгу. Заявление прозвучало на заседании коллегии Министерства обороны России, тезисы приводятся на официальном telegram-канале ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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