08 августа 2023

В Перми откладывается запуск трамвайного движения на Куйбышева. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка трамвайного пути. улица Куйбышева.Пермь, улица куйбышева, ремонт трамвайных путей, укладка рельс, рельсы трамвайные, трамвайный путь, стройсервис
Работы по укладке рельс на Куйбышева продолжаются Фото:

В Перми идет масштабная реконструкция трамвайных путей. Активные работы, которые начались еще 15 апреля и должны были закончиться к концу июля, в данный момент идут на улице Куйбышева. Но о сдаче объекта со дня на день речи не идет, рассказали корреспонденту URA.RU рабочие.

«Планируем закончить, чтобы можно было запустить движение в сентябре», — сказал корреспонденту сотрудник подрядной организации. В МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU пояснили, что запустят движение трамваев, как только объект будет сдан, о чем сообщат дополнительно, и переадресовали с вопросом в ООО «Мовиста регионы Пермь», которое по договору концессии занимается обновлением трамвайного хозяйства города. В компании журналиста попросили направить официальный запрос, что и было сделано.

По соглашению с краевыми властями ООО «Мовиста регионы Пермь» в ближайшие три года должно закупить новые трамваи и отремонтировать 35 км путей. В ближайших планах кроме завершения работ на ул. Куйбышева реконструкция на улицах Мира и Дзержинского. Как убедился фотокорреспондент URA.RU, движение трамваев на Мира уже перекрыли, а на Дзержинского вагоны пока ходят.

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В Перми идет масштабная реконструкция трамвайных путей. Активные работы, которые начались еще 15 апреля и должны были закончиться к концу июля, в данный момент идут на улице Куйбышева. Но о сдаче объекта со дня на день речи не идет, рассказали корреспонденту URA.RU рабочие. «Планируем закончить, чтобы можно было запустить движение в сентябре», — сказал корреспонденту сотрудник подрядной организации. В МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU пояснили, что запустят движение трамваев, как только объект будет сдан, о чем сообщат дополнительно, и переадресовали с вопросом в ООО «Мовиста регионы Пермь», которое по договору концессии занимается обновлением трамвайного хозяйства города. В компании журналиста попросили направить официальный запрос, что и было сделано. По соглашению с краевыми властями ООО «Мовиста регионы Пермь» в ближайшие три года должно закупить новые трамваи и отремонтировать 35 км путей. В ближайших планах кроме завершения работ на ул. Куйбышева реконструкция на улицах Мира и Дзержинского. Как убедился фотокорреспондент URA.RU, движение трамваев на Мира уже перекрыли, а на Дзержинского вагоны пока ходят.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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