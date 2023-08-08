В Перми откладывается запуск трамвайного движения на Куйбышева. Фоторепортаж

09 августа 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Работы по укладке рельс на Куйбышева продолжаются Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми идет масштабная реконструкция трамвайных путей. Активные работы, которые начались еще 15 апреля и должны были закончиться к концу июля, в данный момент идут на улице Куйбышева. Но о сдаче объекта со дня на день речи не идет, рассказали корреспонденту URA.RU рабочие. «Планируем закончить, чтобы можно было запустить движение в сентябре», — сказал корреспонденту сотрудник подрядной организации. В МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU пояснили, что запустят движение трамваев, как только объект будет сдан, о чем сообщат дополнительно, и переадресовали с вопросом в ООО «Мовиста регионы Пермь», которое по договору концессии занимается обновлением трамвайного хозяйства города. В компании журналиста попросили направить официальный запрос, что и было сделано. По соглашению с краевыми властями ООО «Мовиста регионы Пермь» в ближайшие три года должно закупить новые трамваи и отремонтировать 35 км путей. В ближайших планах кроме завершения работ на ул. Куйбышева реконструкция на улицах Мира и Дзержинского. Как убедился фотокорреспондент URA.RU, движение трамваев на Мира уже перекрыли, а на Дзержинского вагоны пока ходят.

В Перми идет масштабная реконструкция трамвайных путей. Активные работы, которые начались еще 15 апреля и должны были закончиться к концу июля, в данный момент идут на улице Куйбышева. Но о сдаче объекта со дня на день речи не идет, рассказали корреспонденту URA.RU рабочие. «Планируем закончить, чтобы можно было запустить движение в сентябре», — сказал корреспонденту сотрудник подрядной организации. В МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU пояснили, что запустят движение трамваев, как только объект будет сдан, о чем сообщат дополнительно, и переадресовали с вопросом в ООО «Мовиста регионы Пермь», которое по договору концессии занимается обновлением трамвайного хозяйства города. В компании журналиста попросили направить официальный запрос, что и было сделано. По соглашению с краевыми властями ООО «Мовиста регионы Пермь» в ближайшие три года должно закупить новые трамваи и отремонтировать 35 км путей. В ближайших планах кроме завершения работ на ул. Куйбышева реконструкция на улицах Мира и Дзержинского. Как убедился фотокорреспондент URA.RU, движение трамваев на Мира уже перекрыли, а на Дзержинского вагоны пока ходят.