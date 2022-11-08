Махонин окончательно передал пермские трамваи в управление москвичам

Власти обещают сделать из Перми трамвайную столицу Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Власти Перми и Пермского края подписал концессионное соглашение с московской компанией «Мовиста Регионы». Договор предполагает, что концессионер в течение 20 лет займется развитием в Перми трамвайного хозяйства, а власти в итоге потратят на эти услуги 27 млрд рублей. О подписании документа сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Это соглашение — очередной этап нашей комплексной работы по развитию трамвайной сети краевого центра, которая дает хорошие результаты. В Перми уже сейчас один из самых новых трамвайных парков среди городов России», — отметил глава региона в Telegram.

Ранее с критикой концессионного проекта выступала оппозиция как в заксобрании, так и в городской думе Перми. Депутатов смущали условия соглашения, но в минтрансе отмечали, что половина трамвайных вагонов в Перми выработала свой ресурс. В итоге срок концессии сократили с 25 до 20 лет, а ее стоимость — с 30,5 до 27 млрд рублей.

По словам Махонина, в ближайшие три года в Перми появится 44 новых трамвая, а также будут отремонтированы 35 км трамвайных путей. Кроме того, планируется отремонтировать депо «Балатово» и семь тяговых подстанций.