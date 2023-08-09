Свердловская прокуратура обжалует приговор бутлегерам, из-за которых скончались 44 человека

Бутлегеров судят с осени 2022 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Массовые отравления контрафактным алкоголем

Прокуратура Свердловской области обжалует приговор продавцам контрафактного алкоголя, от которого скончалось 44 человека. Чкаловский райсуд 7 августа назначил семи виновным наказание в виде лишения свободы на срок от пяти с половиной до шести с половиной лет, но обвинители посчитали наказание слишком мягким. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«После получения приговора и его изучения государственным обвинителем будет принесено апелляционное представление в связи с мягкостью назначенного осужденным наказания», — поясняет ведомство. При этом прокуратура просила суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, но максимальным сроком стали шесть с половиной лет.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Генпрокуратуру, чтобы обжаловать приговор екатеринбургским бутлегерам, из-за которых от паленого алкоголя скончались 44 человека. Массовые отравления произошли в период с лета 2020 года по осень 2021 года.