Свердловская прокуратура обжалует приговор бутлегерам, из-за которых скончались 44 человека

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Суд над бутлегерами . Екатеринбург
Бутлегеров судят с осени 2022 года Фото:
новость из сюжета
Массовые отравления контрафактным алкоголем

Прокуратура Свердловской области обжалует приговор продавцам контрафактного алкоголя, от которого скончалось 44 человека. Чкаловский райсуд 7 августа назначил семи виновным наказание в виде лишения свободы на срок от пяти с половиной до шести с половиной лет, но обвинители посчитали наказание слишком мягким. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«После получения приговора и его изучения государственным обвинителем будет принесено апелляционное представление в связи с мягкостью назначенного осужденным наказания», — поясняет ведомство. При этом прокуратура просила суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, но максимальным сроком стали шесть с половиной лет.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Генпрокуратуру, чтобы обжаловать приговор екатеринбургским бутлегерам, из-за которых от паленого алкоголя скончались 44 человека. Массовые отравления произошли в период с лета 2020 года по осень 2021 года.

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Прокуратура Свердловской области обжалует приговор продавцам контрафактного алкоголя, от которого скончалось 44 человека. Чкаловский райсуд 7 августа назначил семи виновным наказание в виде лишения свободы на срок от пяти с половиной до шести с половиной лет, но обвинители посчитали наказание слишком мягким. Об этом сообщает региональная прокуратура. «После получения приговора и его изучения государственным обвинителем будет принесено апелляционное представление в связи с мягкостью назначенного осужденным наказания», — поясняет ведомство. При этом прокуратура просила суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, но максимальным сроком стали шесть с половиной лет. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Генпрокуратуру, чтобы обжаловать приговор екатеринбургским бутлегерам, из-за которых от паленого алкоголя скончались 44 человека. Массовые отравления произошли в период с лета 2020 года по осень 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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