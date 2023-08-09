Куйвашев вручил награды Путина выдающимся свердловчанам. Фото

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Церемония вручения государственных наград свердловчанам, внесшим значительный вклад в развитие региона. Екатеринбург , куйвашев евгений, портрет
Куйвашев награждал почетных граждан 9 августа Фото:

Свердловчане получили награды от президента РФ Владимира Путина и региональные поощрения из рук губернатора Евгения Куйвашева. Высоких отметок удостоились жители региона, проявившие активную гражданскую позицию и профессионализм. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Семье Бойковых из Нижнего Тагила уже исполнилось 30 лет. За это время супруги Юрий и Светлана воспитали шесть детей. А сегодня Бойковы удостоены медалей ордена „Родительская слава“», — рассказали в ДИП. Также в торжественной обстановке награды вручили металлургам, строителям, врачам, спасателям, работникам железной дороги и другим.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственную награду президента России уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. Ее Путин наградил медалью за вклад развитие страны.

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Свердловчане получили награды от президента РФ Владимира Путина и региональные поощрения из рук губернатора Евгения Куйвашева. Высоких отметок удостоились жители региона, проявившие активную гражданскую позицию и профессионализм. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Семье Бойковых из Нижнего Тагила уже исполнилось 30 лет. За это время супруги Юрий и Светлана воспитали шесть детей. А сегодня Бойковы удостоены медалей ордена „Родительская слава“», — рассказали в ДИП. Также в торжественной обстановке награды вручили металлургам, строителям, врачам, спасателям, работникам железной дороги и другим. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственную награду президента России уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. Ее Путин наградил медалью за вклад развитие страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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