Свердловчане получили награды от президента РФ Владимира Путина и региональные поощрения из рук губернатора Евгения Куйвашева. Высоких отметок удостоились жители региона, проявившие активную гражданскую позицию и профессионализм. Об этом сообщает департамент информационной политики.
«Семье Бойковых из Нижнего Тагила уже исполнилось 30 лет. За это время супруги Юрий и Светлана воспитали шесть детей. А сегодня Бойковы удостоены медалей ордена „Родительская слава“», — рассказали в ДИП. Также в торжественной обстановке награды вручили металлургам, строителям, врачам, спасателям, работникам железной дороги и другим.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственную награду президента России уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. Ее Путин наградил медалью за вклад развитие страны.
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