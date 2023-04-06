Куйвашев вручил награду Путина свердловскому омбудсмену

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Координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО. Челябинск, портрет, мерзлякова татьяна
Кремль высоко оценил работу Татьяны Мерзляковой Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственную награду президента России уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Мы любим и честно делаем свою работу. Все люди, которых чествуют сегодня здесь, всегда были преданы Свердловской области. Я счастлива и благодарна, что оказалась в кругу такого сообщества», — цитирует слова Мерзляковой ДИП.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову медалью за вклад развитие страны. Омбудсмена отметили за то, что она внесла большой вклад в социально-экономическое развитие страны.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственную награду президента России уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Мы любим и честно делаем свою работу. Все люди, которых чествуют сегодня здесь, всегда были преданы Свердловской области. Я счастлива и благодарна, что оказалась в кругу такого сообщества», — цитирует слова Мерзляковой ДИП. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову медалью за вклад развитие страны. Омбудсмена отметили за то, что она внесла большой вклад в социально-экономическое развитие страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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