Куйвашев вручил награду Путина свердловскому омбудсмену

06 апреля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Кремль высоко оценил работу Татьяны Мерзляковой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственную награду президента России уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Мы любим и честно делаем свою работу. Все люди, которых чествуют сегодня здесь, всегда были преданы Свердловской области. Я счастлива и благодарна, что оказалась в кругу такого сообщества», — цитирует слова Мерзляковой ДИП. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову медалью за вклад развитие страны. Омбудсмена отметили за то, что она внесла большой вклад в социально-экономическое развитие страны.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственную награду президента России уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Мы любим и честно делаем свою работу. Все люди, которых чествуют сегодня здесь, всегда были преданы Свердловской области. Я счастлива и благодарна, что оказалась в кругу такого сообщества», — цитирует слова Мерзляковой ДИП. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову медалью за вклад развитие страны. Омбудсмена отметили за то, что она внесла большой вклад в социально-экономическое развитие страны.