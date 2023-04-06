Куйвашев вручил награду Путина свердловскому омбудсмену

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственную награду президента России уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП).
«Мы любим и честно делаем свою работу. Все люди, которых чествуют сегодня здесь, всегда были преданы Свердловской области. Я счастлива и благодарна, что оказалась в кругу такого сообщества», — цитирует слова Мерзляковой ДИП.
Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову медалью за вклад развитие страны. Омбудсмена отметили за то, что она внесла большой вклад в социально-экономическое развитие страны.
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