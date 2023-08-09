Отсыпанная территория стоянки препятствовала отводу воды после сильного ливня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На улице Дмитрия Неаполитанова в Челябинске 9 августа убрали незаконную стоянку, из-за которой во дворе многоквартирного дома образовалось озеро после ливня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«На улице Дмитрия Неаполитанова демонтировали незаконную стоянку, которая мешала оттоку воды с дороги. Этому пытались воспрепятствовать владельцы парковки возле жилого комплекса „Вместе“. Они мешали сотрудникам МКУ „Городская среда“ демонтировать объект», — уточнили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что отсыпанная территория стоянки не позволяла воде уйти после сильных ливней. Жители не могли нормально попадать в свои дома и выезжать из двора. В урегулировании конфликта помог прибывший наряд полиции. Сейчас территория разравнивается.

После сильного ливня 3 августа в указанном дворе появилась огромная глубокая лужа. Вода не уходила несколько суток, заблокировав жителей и транспорт.