В Челябинске убрали стоянку, из-за которой во дворе дома появилось озеро. Видео

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Виды Екатеринбурга, автомобили, пробка, лужа, отражение
Отсыпанная территория стоянки препятствовала отводу воды после сильного ливня Фото:

На улице Дмитрия Неаполитанова в Челябинске 9 августа убрали незаконную стоянку, из-за которой во дворе многоквартирного дома образовалось озеро после ливня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«На улице Дмитрия Неаполитанова демонтировали незаконную стоянку, которая мешала оттоку воды с дороги. Этому пытались воспрепятствовать владельцы парковки возле жилого комплекса „Вместе“. Они мешали сотрудникам МКУ „Городская среда“ демонтировать объект», — уточнили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что отсыпанная территория стоянки не позволяла воде уйти после сильных ливней. Жители не могли нормально попадать в свои дома и выезжать из двора. В урегулировании конфликта помог прибывший наряд полиции. Сейчас территория разравнивается.

После сильного ливня 3 августа в указанном дворе появилась огромная глубокая лужа. Вода не уходила несколько суток, заблокировав жителей и транспорт.

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На улице Дмитрия Неаполитанова в Челябинске 9 августа убрали незаконную стоянку, из-за которой во дворе многоквартирного дома образовалось озеро после ливня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «На улице Дмитрия Неаполитанова демонтировали незаконную стоянку, которая мешала оттоку воды с дороги. Этому пытались воспрепятствовать владельцы парковки возле жилого комплекса „Вместе“. Они мешали сотрудникам МКУ „Городская среда“ демонтировать объект», — уточнили в пресс-службе. В мэрии отметили, что отсыпанная территория стоянки не позволяла воде уйти после сильных ливней. Жители не могли нормально попадать в свои дома и выезжать из двора. В урегулировании конфликта помог прибывший наряд полиции. Сейчас территория разравнивается. После сильного ливня 3 августа в указанном дворе появилась огромная глубокая лужа. Вода не уходила несколько суток, заблокировав жителей и транспорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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