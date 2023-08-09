Shot: на станции «Екатеринбург-Сортировочный» подожгли релейный шкаф

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Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, пожарный поезд
Инцидент произошел на станции «Екатеринбург-Сортировочный» Фото:

В Екатеринбурге горожанин попытался поджечь релейный шкаф на станции «Екатеринбург-Сортировочный» с помощью газеты и скрылся с места преступления через лес. Однако полицейские смогли взять его след.

«Инцидент произошел накануне в районе станции „Екатеринбург-Сортировочный“. Местный электромеханик заметил, что из релейного шкафа торчат обгоревшие куски газет. При этом оборудование каких-либо повреждений не получило», — сообщает telegram-канал Shot.

На месте преступления оперативники нашли фрагменты обгоревшей газеты, деревянный брусок и окурок сигареты. Также удалось заполучить следы пальца руки. Нарушителя ищут.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области и в Уральскую транспортную прокуратуру. На момент публикации новости ответов не поступало.

Ранее на станции железной дороги возле Нижнего Тагила (Свердловская область) неизвестные устроили диверсию, совершив поджог релейного и батарейного шкафа. На месте происшествия обнаружили пластиковую бутылку объемом 0,5 литров и окурок.

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В Екатеринбурге горожанин попытался поджечь релейный шкаф на станции «Екатеринбург-Сортировочный» с помощью газеты и скрылся с места преступления через лес. Однако полицейские смогли взять его след. «Инцидент произошел накануне в районе станции „Екатеринбург-Сортировочный“. Местный электромеханик заметил, что из релейного шкафа торчат обгоревшие куски газет. При этом оборудование каких-либо повреждений не получило», — сообщает telegram-канал Shot. На месте преступления оперативники нашли фрагменты обгоревшей газеты, деревянный брусок и окурок сигареты. Также удалось заполучить следы пальца руки. Нарушителя ищут. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области и в Уральскую транспортную прокуратуру. На момент публикации новости ответов не поступало. Ранее на станции железной дороги возле Нижнего Тагила (Свердловская область) неизвестные устроили диверсию, совершив поджог релейного и батарейного шкафа. На месте происшествия обнаружили пластиковую бутылку объемом 0,5 литров и окурок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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