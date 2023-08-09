Shot: на станции «Екатеринбург-Сортировочный» подожгли релейный шкаф

Инцидент произошел на станции «Екатеринбург-Сортировочный» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге горожанин попытался поджечь релейный шкаф на станции «Екатеринбург-Сортировочный» с помощью газеты и скрылся с места преступления через лес. Однако полицейские смогли взять его след.

«Инцидент произошел накануне в районе станции „Екатеринбург-Сортировочный“. Местный электромеханик заметил, что из релейного шкафа торчат обгоревшие куски газет. При этом оборудование каких-либо повреждений не получило», — сообщает telegram-канал Shot.

На месте преступления оперативники нашли фрагменты обгоревшей газеты, деревянный брусок и окурок сигареты. Также удалось заполучить следы пальца руки. Нарушителя ищут.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области и в Уральскую транспортную прокуратуру. На момент публикации новости ответов не поступало.

Ранее на станции железной дороги возле Нижнего Тагила (Свердловская область) неизвестные устроили диверсию, совершив поджог релейного и батарейного шкафа. На месте происшествия обнаружили пластиковую бутылку объемом 0,5 литров и окурок.