Минэкономики Швейцарии раскрыло сумму замороженных активов РФ

Объем замороженных активов РФ в Швейцарии не изменился с ноября 2022 года
В Швейцарии заморожено активов РФ на сумму 8,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь минэкономики страны.
«Объем замороженных в Швейцарии активов РФ составляет 8,6 миллиарда долларов», — сообщил пресс-секретарь минэкономики Швейцарии РИА Новости. Он также отметил, что объем замороженных активов не изменился с ноября 2022 года.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в Европейском союзе после начала спецоперации заблокировано 207 миллиардов евро российских активов. По его словам, эти деньги ЕС планирует использовать для финансирования восстановления Украины, передает RT.
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