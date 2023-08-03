Минэкономики Швейцарии раскрыло сумму замороженных активов РФ

Минэкономики Швейцарии: объем замороженных активов РФ составляет 8,6 миллиарда долларов
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Объем замороженных активов РФ в Швейцарии не изменился с ноября 2022 года Фото:

В Швейцарии заморожено активов РФ на сумму 8,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь минэкономики страны.

«Объем замороженных в Швейцарии активов РФ составляет 8,6 миллиарда долларов», — сообщил пресс-секретарь минэкономики Швейцарии РИА Новости. Он также отметил, что объем замороженных активов не изменился с ноября 2022 года.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в Европейском союзе после начала спецоперации заблокировано 207 миллиардов евро российских активов. По его словам, эти деньги ЕС планирует использовать для финансирования восстановления Украины, передает RT.

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В Швейцарии заморожено активов РФ на сумму 8,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь минэкономики страны. «Объем замороженных в Швейцарии активов РФ составляет 8,6 миллиарда долларов», — сообщил пресс-секретарь минэкономики Швейцарии РИА Новости. Он также отметил, что объем замороженных активов не изменился с ноября 2022 года. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в Европейском союзе после начала спецоперации заблокировано 207 миллиардов евро российских активов. По его словам, эти деньги ЕС планирует использовать для финансирования восстановления Украины, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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