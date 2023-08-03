Минэкономики Швейцарии раскрыло сумму замороженных активов РФ

Минэкономики Швейцарии: объем замороженных активов РФ составляет 8,6 миллиарда долларов

03 августа 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Объем замороженных активов РФ в Швейцарии не изменился с ноября 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU В Швейцарии заморожено активов РФ на сумму 8,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь минэкономики страны. «Объем замороженных в Швейцарии активов РФ составляет 8,6 миллиарда долларов», — сообщил пресс-секретарь минэкономики Швейцарии РИА Новости. Он также отметил, что объем замороженных активов не изменился с ноября 2022 года. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в Европейском союзе после начала спецоперации заблокировано 207 миллиардов евро российских активов. По его словам, эти деньги ЕС планирует использовать для финансирования восстановления Украины, передает RT.

В Швейцарии заморожено активов РФ на сумму 8,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь минэкономики страны. «Объем замороженных в Швейцарии активов РФ составляет 8,6 миллиарда долларов», — сообщил пресс-секретарь минэкономики Швейцарии РИА Новости. Он также отметил, что объем замороженных активов не изменился с ноября 2022 года. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в Европейском союзе после начала спецоперации заблокировано 207 миллиардов евро российских активов. По его словам, эти деньги ЕС планирует использовать для финансирования восстановления Украины, передает RT.