Швейцария запретила передавать Украине оружие своего производства

Федеральный совет Швейцарии не одобрил ходатайство представителя от либералов Тьерри Буркарта о смягчении правил реэкспорта вооружений для передачи военной помощи на Украину. В настоящее время в стране действует запрет на реэкспорт.
«В Федеральном совете Швейцарии мнения разделились относительно передачи экспортируемых военных материалов в Украину. Он отклонил ходатайство о смягчении декларации о невывозе», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте швейцарского парламента. Буркарт ходатайствовал об отмене запрета на реэкспорт оружия в те страны, которые разделяют швейцарские ценности. С запросом о реэкспорте в Швейцарию уже обращались Германия, Испания и Дания, но получили отказ.
Швейцария остается на позиции военного нейтралитета. Такая традиция соблюдается в стране веками. Швейцария не только не оказывает военную помощь другим странам, но и не позволяет странам НАТО передавать вооружения своего производства. Тем не менее Швейцария предложила свои услуги по посредничеству на мирных переговорах между Россией и Украиной, передает RT.
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