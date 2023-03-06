06 марта 2023

Швейцария запретила передавать Украине оружие своего производства

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, дрг, наемники, stock
Украина не получит швейцарское оружие, сообщили в парламенте Швейцарии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Федеральный совет Швейцарии не одобрил ходатайство представителя от либералов Тьерри Буркарта о смягчении правил реэкспорта вооружений для передачи военной помощи на Украину. В настоящее время в стране действует запрет на реэкспорт.

«В Федеральном совете Швейцарии мнения разделились относительно передачи экспортируемых военных материалов в Украину. Он отклонил ходатайство о смягчении декларации о невывозе», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте швейцарского парламента. Буркарт ходатайствовал об отмене запрета на реэкспорт оружия в те страны, которые разделяют швейцарские ценности. С запросом о реэкспорте в Швейцарию уже обращались Германия, Испания и Дания, но получили отказ.

Швейцария остается на позиции военного нейтралитета. Такая традиция соблюдается в стране веками. Швейцария не только не оказывает военную помощь другим странам, но и не позволяет странам НАТО передавать вооружения своего производства. Тем не менее Швейцария предложила свои услуги по посредничеству на мирных переговорах между Россией и Украиной, передает RT.

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Федеральный совет Швейцарии не одобрил ходатайство представителя от либералов Тьерри Буркарта о смягчении правил реэкспорта вооружений для передачи военной помощи на Украину. В настоящее время в стране действует запрет на реэкспорт. «В Федеральном совете Швейцарии мнения разделились относительно передачи экспортируемых военных материалов в Украину. Он отклонил ходатайство о смягчении декларации о невывозе», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте швейцарского парламента. Буркарт ходатайствовал об отмене запрета на реэкспорт оружия в те страны, которые разделяют швейцарские ценности. С запросом о реэкспорте в Швейцарию уже обращались Германия, Испания и Дания, но получили отказ. Швейцария остается на позиции военного нейтралитета. Такая традиция соблюдается в стране веками. Швейцария не только не оказывает военную помощь другим странам, но и не позволяет странам НАТО передавать вооружения своего производства. Тем не менее Швейцария предложила свои услуги по посредничеству на мирных переговорах между Россией и Украиной, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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