Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

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ЕС ввел новый пакет санкции против РФ 23 июня Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Швейцария присоединилась к одиннадцатому пакету санкций Евросоюзу против России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства.

«Швейцария берет на себя санкции в отношении дополнительных лиц и организаций, которые Европейский союз (ЕС) принял 23 июня 2023 года в рамках своего 11-го пакета санкций», — указано на сайте правительства. Уточняется, что изменения вступят в силу в 18:00.

Ранее 28 июня Швейцария отказалась продавать Украине боевые танки Leopard 1 A5. Решение власти объяснили нейтралитетом государства в российско-украинском конфликте.

ЕС ввел против России очередной пакет санкций 23 июня. Основная часть ограничений направлена на пресечения механизмов их обхода. Также под санкции попали российские военнослужащие, военкоры.

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Швейцария присоединилась к одиннадцатому пакету санкций Евросоюзу против России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства. «Швейцария берет на себя санкции в отношении дополнительных лиц и организаций, которые Европейский союз (ЕС) принял 23 июня 2023 года в рамках своего 11-го пакета санкций», — указано на сайте правительства. Уточняется, что изменения вступят в силу в 18:00. Ранее 28 июня Швейцария отказалась продавать Украине боевые танки Leopard 1 A5. Решение власти объяснили нейтралитетом государства в российско-украинском конфликте. ЕС ввел против России очередной пакет санкций 23 июня. Основная часть ограничений направлена на пресечения механизмов их обхода. Также под санкции попали российские военнослужащие, военкоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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