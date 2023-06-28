Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к одиннадцатому пакету санкций Евросоюзу против России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства.
«Швейцария берет на себя санкции в отношении дополнительных лиц и организаций, которые Европейский союз (ЕС) принял 23 июня 2023 года в рамках своего 11-го пакета санкций», — указано на
Ранее 28 июня Швейцария отказалась продавать Украине боевые танки Leopard 1 A5. Решение власти объяснили нейтралитетом государства в российско-украинском конфликте.
ЕС ввел против России очередной пакет санкций 23 июня. Основная часть ограничений направлена на пресечения механизмов их обхода. Также под санкции попали российские военнослужащие, военкоры.
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