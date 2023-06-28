Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

28 июня 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

ЕС ввел новый пакет санкции против РФ 23 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Швейцария присоединилась к одиннадцатому пакету санкций Евросоюзу против России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства. «Швейцария берет на себя санкции в отношении дополнительных лиц и организаций, которые Европейский союз (ЕС) принял 23 июня 2023 года в рамках своего 11-го пакета санкций», — указано на сайте правительства . Уточняется, что изменения вступят в силу в 18:00. Ранее 28 июня Швейцария отказалась продавать Украине боевые танки Leopard 1 A5. Решение власти объяснили нейтралитетом государства в российско-украинском конфликте. ЕС ввел против России очередной пакет санкций 23 июня. Основная часть ограничений направлена на пресечения механизмов их обхода. Также под санкции попали российские военнослужащие, военкоры.

Швейцария присоединилась к одиннадцатому пакету санкций Евросоюзу против России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства. «Швейцария берет на себя санкции в отношении дополнительных лиц и организаций, которые Европейский союз (ЕС) принял 23 июня 2023 года в рамках своего 11-го пакета санкций», — указано на сайте правительства. Уточняется, что изменения вступят в силу в 18:00. Ранее 28 июня Швейцария отказалась продавать Украине боевые танки Leopard 1 A5. Решение власти объяснили нейтралитетом государства в российско-украинском конфликте. ЕС ввел против России очередной пакет санкций 23 июня. Основная часть ограничений направлена на пресечения механизмов их обхода. Также под санкции попали российские военнослужащие, военкоры.