Под управление компании «Прометей» попали еще 17 домов. Об этом говорится в новом постановлении администрации Кургана, размещенном на сайте мэрии.
«Определить управляющую организацию МУП „Прометей“ для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», — написано в постановлении администрации. Уточняется, что постановление будет действовать до выбора собственниками способа управления домом или до заключения договора с управкомпанией.
МУП «Прометей» ранее передавали более ста домов, к управлению которыми, как сообщалось, компания не приступила. Руководителю регионального центра общественного контроля «ЖКХ контроль» Ивану Камшилову в УК пояснили, что у компании нет денег и сотрудников на обслуживание новых домов.
Под управление компании «Прометей» попали еще 17 домов. Об этом говорится в новом постановлении администрации Кургана, размещенном на сайте мэрии. «Определить управляющую организацию МУП „Прометей“ для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», — написано в постановлении администрации. Уточняется, что постановление будет действовать до выбора собственниками способа управления домом или до заключения договора с управкомпанией. МУП «Прометей» ранее передавали более ста домов, к управлению которыми, как сообщалось, компания не приступила. Руководителю регионального центра общественного контроля «ЖКХ контроль» Ивану Камшилову в УК пояснили, что у компании нет денег и сотрудников на обслуживание новых домов. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана передала на обслуживание МУП «Прометей» 129 домов.