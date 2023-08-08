Управкомпанию мэрии, на которую жаловались курганцы, обязали обслуживать еще 17 домов. Скрин

Управкомпанию мэрии, на которую жаловались курганцы, обязали обслуживать еще 17 домов. Скрин

09 августа 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

«Прометей» будет управлять домами, пока собственники помещений не выберут новую компанию или способ управления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под управление компании «Прометей» попали еще 17 домов. Об этом говорится в новом постановлении администрации Кургана, размещенном на сайте мэрии. «Определить управляющую организацию МУП „Прометей“ для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», — написано в постановлении администрации. Уточняется, что постановление будет действовать до выбора собственниками способа управления домом или до заключения договора с управкомпанией. МУП «Прометей» ранее передавали более ста домов, к управлению которыми, как сообщалось, компания не приступила. Руководителю регионального центра общественного контроля «ЖКХ контроль» Ивану Камшилову в УК пояснили, что у компании нет денег и сотрудников на обслуживание новых домов. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана передала на обслуживание МУП «Прометей» 129 домов. Скрин: адреса многоквартирных домов, переходящих под управление МУП «Прометей»

Под управление компании «Прометей» попали еще 17 домов. Об этом говорится в новом постановлении администрации Кургана, размещенном на сайте мэрии. «Определить управляющую организацию МУП „Прометей“ для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», — написано в постановлении администрации. Уточняется, что постановление будет действовать до выбора собственниками способа управления домом или до заключения договора с управкомпанией. МУП «Прометей» ранее передавали более ста домов, к управлению которыми, как сообщалось, компания не приступила. Руководителю регионального центра общественного контроля «ЖКХ контроль» Ивану Камшилову в УК пояснили, что у компании нет денег и сотрудников на обслуживание новых домов. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана передала на обслуживание МУП «Прометей» 129 домов.