08 августа 2023

Управкомпанию мэрии, на которую жаловались курганцы, обязали обслуживать еще 17 домов. Скрин

Управкомпанию мэрии, на которую жаловались курганцы, обязали обслуживать еще 17 домов. Скрин
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом, где жил Макс Фадеев. г. Курган, проспект конституции 64
«Прометей» будет управлять домами, пока собственники помещений не выберут новую компанию или способ управления Фото:

Под управление компании «Прометей» попали еще 17 домов. Об этом говорится в новом постановлении администрации Кургана, размещенном на сайте мэрии.

«Определить управляющую организацию МУП „Прометей“ для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», — написано в постановлении администрации. Уточняется, что постановление будет действовать до выбора собственниками способа управления домом или до заключения договора с управкомпанией.

МУП «Прометей» ранее передавали более ста домов, к управлению которыми, как сообщалось, компания не приступила. Руководителю регионального центра общественного контроля «ЖКХ контроль» Ивану Камшилову в УК пояснили, что у компании нет денег и сотрудников на обслуживание новых домов.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана передала на обслуживание МУП «Прометей» 129 домов.

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Под управление компании «Прометей» попали еще 17 домов. Об этом говорится в новом постановлении администрации Кургана, размещенном на сайте мэрии. «Определить управляющую организацию МУП „Прометей“ для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», — написано в постановлении администрации. Уточняется, что постановление будет действовать до выбора собственниками способа управления домом или до заключения договора с управкомпанией. МУП «Прометей» ранее передавали более ста домов, к управлению которыми, как сообщалось, компания не приступила. Руководителю регионального центра общественного контроля «ЖКХ контроль» Ивану Камшилову в УК пояснили, что у компании нет денег и сотрудников на обслуживание новых домов. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана передала на обслуживание МУП «Прометей» 129 домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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