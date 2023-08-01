Управкомпания мэрии Кургана не может обслужить сотни домов

В общей сложности представителям компании приходится дополнительно следить примерно за 200 домами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У МУП «Прометей», за которое отвечает мэрия Кургана, не хватает сотрудников и денег на обслуживание около двухсот домов, за которые сейчас компания временно отвечает. Управкомпании этих домов лишились лицензии. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Кургана, руководитель регионального центра общественного контроля «ЖКХ контроль» Иван Камшилов.

«Идет дело к зиме, дома брошены. Даже те более 100 домов, которые включили в постановление о временном управлении, не начали обслуживать. Также не обслуживают те дома, которые остались без управления, хотя обязаны это делать», — рассказал Камшилов.

По его словам, в некоторых из этих домов не проводится даже аварийное обслуживание. В компании Камшилову ответили, что у МУПа нет денег и сотрудников на обслуживание новых домов. Ему объяснили, что эту проблему удастся решить, когда в сентябре компания получит первые деньги от жильцов за обслуживание. URA.RU направило вопросы в мэрию. В администрации пообещали ответить позже.

Ранее на сайте мэрии появилось постановление, в котором указано, что МУП «Прометей» передали 129 домов. Также осложняет ситуацию то, что тариф на обслуживание домов остался в районе от 7 до 12 рублей за квадратный метр, а на эти деньги, по словам Камшилова, сложно содержать дом.