13 июля 2023

Управкомпании мэрии Кургана передали более ста домов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийное жилье по улице Дзержинского. Курган , старый дом, двор, аварийное жилье, улица дзержинского, старое помещение, качели, улица дзержинского дом 22
УК «Прометей» передали в обслуживание более сотни жилых домов Фото:

В Кургане управляющей компании МУП «Прометей», которая принадлежит администрации, передали 95 домов УК «Новая Волна Курган». Об этом заявила глава города Елена Ситникова.

«Оставшиеся 95 (многоквартирных домов), которые на настоящий момент не выбрали способ управления, переданы во временное управление МУП „Прометей“ до того момента, пока собственники не соберутся не определятся не выберут себе иную управляющую организацию, либо решат остаться под управлением „Прометея“», — сказала Ситникова в ходе прямого эфира в группе «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». В постановлении администрации указано, что всего управляющей организации было передано 129 домов. Список адресов опубликован в документе опубликованном на сайте мэрии.

Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана выбрала управкомпании для «бесхозных» домов. По информации депутата гордумы Ивана Камшилова, их передали организациям «Спутник», «Победа» и «Прометей».

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане управляющей компании МУП «Прометей», которая принадлежит администрации, передали 95 домов УК «Новая Волна Курган». Об этом заявила глава города Елена Ситникова. «Оставшиеся 95 (многоквартирных домов), которые на настоящий момент не выбрали способ управления, переданы во временное управление МУП „Прометей“ до того момента, пока собственники не соберутся не определятся не выберут себе иную управляющую организацию, либо решат остаться под управлением „Прометея“», — сказала Ситникова в ходе прямого эфира в группе «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». В постановлении администрации указано, что всего управляющей организации было передано 129 домов. Список адресов опубликован в документе опубликованном на сайте мэрии. Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана выбрала управкомпании для «бесхозных» домов. По информации депутата гордумы Ивана Камшилова, их передали организациям «Спутник», «Победа» и «Прометей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...