Управкомпании мэрии Кургана передали более ста домов

УК «Прометей» передали в обслуживание более сотни жилых домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане управляющей компании МУП «Прометей», которая принадлежит администрации, передали 95 домов УК «Новая Волна Курган». Об этом заявила глава города Елена Ситникова.

«Оставшиеся 95 (многоквартирных домов), которые на настоящий момент не выбрали способ управления, переданы во временное управление МУП „Прометей“ до того момента, пока собственники не соберутся не определятся не выберут себе иную управляющую организацию, либо решат остаться под управлением „Прометея“», — сказала Ситникова в ходе прямого эфира в группе «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». В постановлении администрации указано, что всего управляющей организации было передано 129 домов. Список адресов опубликован в документе опубликованном на сайте мэрии.

Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана выбрала управкомпании для «бесхозных» домов. По информации депутата гордумы Ивана Камшилова, их передали организациям «Спутник», «Победа» и «Прометей».