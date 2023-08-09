В Германии осознали бесполезность поставок оружия Украине

Немецкий депутат Вагенкнехт: Запад должен остановить поставки Украине оружия

09 августа 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Украина продолжает получать помощь от западных партнеров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине невозможно решить поставками оружия со стороны западных стран. Об этом заявила депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт. «Сколько еще людей погибнет, пока виновные в США и Европе наконец-то поймут, что этот конфликт нельзя разрешить военными средствами? А сколько людей было бы еще в живых, если бы Запад не заблокировал уже хорошо проведенные переговоры о мире весной 2022 года?» — написала Сара Вагенкнехт на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещеннной). Она также отметила, что украинские силы не смогли прорвать первую линию российской обороны. Такое не случилось даже после многочисленных поставок оружия и бронетехники. Поэтому лучше склонить Украину к переговорам, чем продолжать ее спонсировать, заключила Вагенкнехт. У России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны перед началом контрнаступления Украины. Благодаря этому украинские силы не смогли достичь существенного преимущества.

Конфликт на Украине невозможно решить поставками оружия со стороны западных стран. Об этом заявила депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт. «Сколько еще людей погибнет, пока виновные в США и Европе наконец-то поймут, что этот конфликт нельзя разрешить военными средствами? А сколько людей было бы еще в живых, если бы Запад не заблокировал уже хорошо проведенные переговоры о мире весной 2022 года?» — написала Сара Вагенкнехт на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещеннной). Она также отметила, что украинские силы не смогли прорвать первую линию российской обороны. Такое не случилось даже после многочисленных поставок оружия и бронетехники. Поэтому лучше склонить Украину к переговорам, чем продолжать ее спонсировать, заключила Вагенкнехт. У России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны перед началом контрнаступления Украины. Благодаря этому украинские силы не смогли достичь существенного преимущества.