В Германии осознали бесполезность поставок оружия Украине

Немецкий депутат Вагенкнехт: Запад должен остановить поставки Украине оружия
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина продолжает получать помощь от западных партнеров Фото:
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Конфликт на Украине невозможно решить поставками оружия со стороны западных стран. Об этом заявила депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт.

«Сколько еще людей погибнет, пока виновные в США и Европе наконец-то поймут, что этот конфликт нельзя разрешить военными средствами? А сколько людей было бы еще в живых, если бы Запад не заблокировал уже хорошо проведенные переговоры о мире весной 2022 года?» — написала Сара Вагенкнехт на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещеннной).

Она также отметила, что украинские силы не смогли прорвать первую линию российской обороны. Такое не случилось даже после многочисленных поставок оружия и бронетехники. Поэтому лучше склонить Украину к переговорам, чем продолжать ее спонсировать, заключила Вагенкнехт.

У России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны перед началом контрнаступления Украины. Благодаря этому украинские силы не смогли достичь существенного преимущества.

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Конфликт на Украине невозможно решить поставками оружия со стороны западных стран. Об этом заявила депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт. «Сколько еще людей погибнет, пока виновные в США и Европе наконец-то поймут, что этот конфликт нельзя разрешить военными средствами? А сколько людей было бы еще в живых, если бы Запад не заблокировал уже хорошо проведенные переговоры о мире весной 2022 года?» — написала Сара Вагенкнехт на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещеннной). Она также отметила, что украинские силы не смогли прорвать первую линию российской обороны. Такое не случилось даже после многочисленных поставок оружия и бронетехники. Поэтому лучше склонить Украину к переговорам, чем продолжать ее спонсировать, заключила Вагенкнехт. У России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны перед началом контрнаступления Украины. Благодаря этому украинские силы не смогли достичь существенного преимущества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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