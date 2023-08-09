Конфликт на Украине невозможно решить поставками оружия со стороны западных стран. Об этом заявила депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт.
«Сколько еще людей погибнет, пока виновные в США и Европе наконец-то поймут, что этот конфликт нельзя разрешить военными средствами? А сколько людей было бы еще в живых, если бы Запад не заблокировал уже хорошо проведенные переговоры о мире весной 2022 года?» — написала Сара Вагенкнехт на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещеннной).
Она также отметила, что украинские силы не смогли прорвать первую линию российской обороны. Такое не случилось даже после многочисленных поставок оружия и бронетехники. Поэтому лучше склонить Украину к переговорам, чем продолжать ее спонсировать, заключила Вагенкнехт.
У России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны перед началом контрнаступления Украины. Благодаря этому украинские силы не смогли достичь существенного преимущества.
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