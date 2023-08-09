09 августа 2023

В Челябинской области продают базу отдыха «Аквапарк Кум-Куль» за 39 млн рублей. Скрин

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Озеро Кумкуль, на котором продают базу, богато разнообразием рыб Фото:

В Челябинской области выставили на продажу базу отдыха «Аквапарк Кум-Куль». Объект площадью два гектара с собственной береговой линией предлагают приобрести за 39 миллионов рублей, сообщается на сайте объявлений.

«Продается готовый бизнес база отдыха „Аквапарк Кум-Куль“, расположенная на живописном берегу озера Кумкуль [в Аргаяшском районе] в 35 км от города Челябинска в сторону Екатеринбурга. Площадь территории базы составляет 2 га с береговой линией в собственности, с великолепными лиственными деревьями», — говорится на сайте объявлений «Авито».

На территории базы находятся 49 номеров, детская игровая зона с песочницей, качелями и батутом, а также работает пятиэтажное кафе с баром, две бани. Около базы есть большая парковочная зона, подъездные пути хорошие. Само озеро Кумкуль богато разнообразием рыб. База функционирует и постоянно модернизируется. Работа с обслуживающим персоналом налажена, рекламная компания проработана, есть группы в соцсетях, отмечает продавец.

Ранее на озере Кумкуль в Челябинской области выставили на продажу круглогодичную базу отдыха «Лесная дача» за 3,6 миллиона рублей. База вмещает 94 гостя. На территории есть кафе, баня и бильярдная.

База отдыха находится на берегу озера Кумкуль в Аргаяшском районе
База отдыха находится на берегу озера Кумкуль в Аргаяшском районе
На территории базы отдыха «Аквапарк Кум-куль» находится 49 номеров
На территории базы отдыха «Аквапарк Кум-куль» находится 49 номеров
База постоянно модернизируется
База постоянно модернизируется

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В Челябинской области выставили на продажу базу отдыха «Аквапарк Кум-Куль». Объект площадью два гектара с собственной береговой линией предлагают приобрести за 39 миллионов рублей, сообщается на сайте объявлений. «Продается готовый бизнес база отдыха „Аквапарк Кум-Куль“, расположенная на живописном берегу озера Кумкуль [в Аргаяшском районе] в 35 км от города Челябинска в сторону Екатеринбурга. Площадь территории базы составляет 2 га с береговой линией в собственности, с великолепными лиственными деревьями», — говорится на сайте объявлений «Авито». На территории базы находятся 49 номеров, детская игровая зона с песочницей, качелями и батутом, а также работает пятиэтажное кафе с баром, две бани. Около базы есть большая парковочная зона, подъездные пути хорошие. Само озеро Кумкуль богато разнообразием рыб. База функционирует и постоянно модернизируется. Работа с обслуживающим персоналом налажена, рекламная компания проработана, есть группы в соцсетях, отмечает продавец. Ранее на озере Кумкуль в Челябинской области выставили на продажу круглогодичную базу отдыха «Лесная дача» за 3,6 миллиона рублей. База вмещает 94 гостя. На территории есть кафе, баня и бильярдная.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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